Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Adana Demirspor, Jonas Svensson’a 3 yıllık imza attırdı

Belhanda ve Balotelli'yi kadrosuna katan Adana Demirspor, tecrübeli sağ bek oyuncusu Jonas Svensson'u da transfer etti.

Güncellenme: 20:26, 10/07/2021
Spor HaberleriFutbol
Adana Demirspor, Jonas Svensson’a 3 yıllık imza attırdı

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, sağ bek Jonas Svensson ile 3 yıllık sözleşme imzalandıklarını açıkladı.

Mavi-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Takımımız, AZ Alkmaar ve Rosenborg formalarını giymiş, 28 yaşındaki Norveçli sağ bek Jonas Svensson ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır” denildi.

5 sezon boyunca AZ Alkmaar forması giyen Norveçli futbolcu, 152 maça çıktı ve milli takım formasını da 23 kez terletti.

Adana temsilcisi transfer döneminin başından bu yana Belhanda ve Balotelli’yi kadrosuna kattı.

Adana Adana Demirspor Süper Lig transfer tweet Twitter