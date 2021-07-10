Adana Demirspor, Jonas Svensson’a 3 yıllık imza attırdı

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, sağ bek Jonas Svensson ile 3 yıllık sözleşme imzalandıklarını açıkladı.

Mavi-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Takımımız, AZ Alkmaar ve Rosenborg formalarını giymiş, 28 yaşındaki Norveçli sağ bek Jonas Svensson ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır” denildi.

5 sezon boyunca AZ Alkmaar forması giyen Norveçli futbolcu, 152 maça çıktı ve milli takım formasını da 23 kez terletti.

Adana temsilcisi transfer döneminin başından bu yana Belhanda ve Balotelli’yi kadrosuna kattı.