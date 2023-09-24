Adana Demirspor kalecisi Ertaç Özbir’den akılalmaz hata! Kırmızı kart gördü…

Adana Demirspor kalecisi Ertaç Özbir akılalmaz bir hataya imza attı. Ceza sahası dışına çıkan tecrübeli kaleci topu elleriyle durdurdu. Adana Demirspor, Kasımpaşa karşısında ilk yarıda 2 kırmızı kart birden görerek 9 kişi kaldı.

Sozcu.com.tr

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Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Adana Demirspor İstanbul’da Kasımpaşa’ya konuk oldu. Ligin flaş takımlarından biri olan Adana Demirspor zorlu deplasmanda ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.

Adana Demirspor’da 19. dakikada kırmızı kart gören 33 yaşındaki kaleci Ertaç Özbir’in hatası gündeme oturdu. Golsüz eşitlikle geçilen dakikalarda Kasımpaşalı Yasir’in savunmadan uzaklaştırdığı topta kalesini terk eden Ertaç Özbir, neredeyse orta sahaya kadar gelerek topa müdahale etti.

HEM HATALI ÇIKTI, HEM ELLE OYNADI

Konsantrasyonunu kaybeden tecrübeli kalecinin topa yaptığı vuruş kısa düşünce Kasımpaşalı Mortadha Ben Ouanes’in önünde kaldı. Ben Ouanes kalecinin önde yakalanmasını fırsat bilerek kaleye doğru aşırtma bir vuruş yaptı ve Ertaç Özbir topa elleriyle müdahale yaparak büyük bir hataya imza attı.

Ceza sahası dışında topa elle dokunan Özbir kırmızı kartla oyundan atıldı. Adana Demirspor’da yapılan bu hata sosyal medyada da gündeme oturdu. Süper Lig’den 150’den fazla maça çıkan 33 yaşındaki kaleci Ertaç Özbir’in topa alanı dışında elle dokunması ‘büyük amatörlük’ olarak değerlendirildi.

45+8’DE BİR KIRMIZI KART DAHA

Ertaç Özbir’in kırmızı kartla atılmasından sonra Adana Demirspor’da Yusuf Sarı oyundan çıkarılarak yedek kulübesinden kaleci Şahruddin Muhammedaliyev sahaya girdi.

Kasımpaşa 25. dakikada Aytaç Kara’nın attığı golle maçta 1-0 öne geçti. Adana Demirspor’da Benjamin Stambouli 45+8’de ikinci sarıdan kırmızı kartı görünce konuk ekip 9 kişi kaldı. Büyük bir hayal kırıklığına uğrayan Adana Demirspor 3 puan için geldiği İstanbul’da ilk yarıda hem gol yedi hem de 9 kişi kalarak puan şansın mucizelere bıraktı.