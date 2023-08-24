Adana Demirspor, Konferans Ligi’nde Genk deplasmanında

Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında bu akşam Belçika ekibi Genk'i yenerek gruplara kalmak istiyor.

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Konferans Ligi'ndeki 3. heyecanı bu akşam Adana Demirspor'la yaşayacağız. Temsilcimiz play-off turu ilk maçında saat 21.00'de Belçika ekibi Genk'e konuk olacak.

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Avrupa kupaları macerasında ilk olarak Romanya ekibi Cluj'u ardından da Hırvat temsilcisi Osijek'i saf dışı bırakan Mavi Şimşekler, Genk'i de eleyip bir ilki daha başarıp Konferans Ligi gruplarına kalmayı hedefliyor.

Belçika deplasmanında rövanş için avantajlı skor elde etmeye çalışacak Adana Demirspor'da son lig maçında oynamayan Younes Belhanda, Yusuf Sarı ve Cherif Ndiaye'nin de forma giymesi bekleniyor.

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