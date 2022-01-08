Adana Demirspor, Mustafa Kapı’ya imza attırdı
Adana Demispor, Lille'in serbest bıraktığı 19 yaşındaki Mustafa Kapı'yle sözleşme imzaladı.
Süper Lig ekibi Adana Demirspor, Fransa Ligue 1 ekibi Lille’in serbest bıraktığı Mustafa Kapı’yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Adana Demirspor, 19 yaşındaki oyuncuyla 3,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. 2020’de Galatasaray’ın alt yapısından Lille’e transfer olan Mustafa Kapı, A Takım ile hiç süre alamadı.
ADANA DEMİRSPOR’UN AÇIKLAMASI
“Kulübümüz son olarak Fransa'nın Lille takımında forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa Kapı ile 3,5 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır.
Oyuncumuza hoş geldin diyor mavi-lacivertli forma altında başarılar diliyoruz!”