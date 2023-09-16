Adana Demirspor Pendikspor karşısında galibiyeti hatırladı
Sahasında oynadığı karşılaşmada Pendikspor'u mağlup eden Adana Demirspor, ligde iki maç aradan sonra galibiyetle tanıştı.
Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Yukatel Adana Demirspor, sahasında Pendikspor’u konuk etti. Yeni Adana Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı 3-0 kazanan Adana Demirspor, ligde iki maç sonra galibiyet almayı başardı.
Adana Demirspor’u galibiyete taşıyan golleri 15 ve 41. dakikalarda M’Baye Niang, 88. dakikada Emre Akbaba kaydetti.
Bu galibiyetle Adana Demirspor puanını 8 yaparken, Pendikspor 3 puanda kaldı.
Karşılaşmada 15. dakika oynanırken Adana Demirspor öne geçti. Sol kanattan Rodrigues’in ortasında kale sahası çizgisi önünde Niang’ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Hakem Mert Güzenge önce ofsayt kararı verdiği pozisyonu VAR’dan gelen uyarı sonrası gol olarak geçerli kıldı.
Adana Demirspor, ilk yarının son bölümüne girerken farkı ikiye çıkardı. Svensson’un sağ kanatta ceza sahası içinden kale sahası içine ortasında arka direkte topa dokunan Niang’ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu.
Karşılaşmada son dakikalara girilirken skoru belirleyen gol Emre Akbaba’dan geldi. Emre Akbaba’nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan yerden sert şutunda, kaleci Erdem Canpolat uzanmasına rağmen top direğin yanından ağlarla buluştu.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 3-0 Adana Demirspor’un üstünlüğü ile sona erdi.