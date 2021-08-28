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Adana Demirspor Simon Deli transferini resmen açıkladı

Adana Demirspor, Club Brugge'da forma giyen Simon Deli ile 3 yıllığına anlaştığını açıkladı.

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Adana Demirspor Simon Deli transferini resmen açıkladı

Adana Demirspor, Club Brugge forması giyen Fildişi Milli Takımı’nın 29 yaşındaki stoperi Simon Deli ile 3 yıllık sözleşme imzlandığını açıkladı.

Adana Demirspor resmi hesaplarından yaptığı açıklamada: “Kulübümüz Slavia Prag ve Club Brugge formasını giyen Simon Deli ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Aramıza hoş geldin Deli” ifadelerini kullandı.

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