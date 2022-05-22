Adana Demirspor son hafta Göztepe’ye 7 gol attı
Süper Lig'in son haftasında Adana Demirspor, İtalyan yıldızı Balotelli'nin 5 golle şov yaptığı maçta Göztepe'yi 7-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Adana Demirspor, evinde Göztepe'yi ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 7-0 ev sahibi takımın galibiyetiyle tamamlandı. Bu skorla mavi-lacivertli ekip 26 sene sonra çıktığı Spor Toto Süper Lig'i 9. sırada bitirdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
25. dakikada Göztepe'de Atakan Çankaya, Balotelli'nin vuruşundaki topa yaptığı ters müdahalenin ardından meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi. 1-0
33. dakikada Adana Demirspor'da Yunus'un ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Mario Balotelli, sol köşeye düzgün bir vuruş yaparak topu ağlarla buluşturdu 2-0
36. dakikada Adana Demirsporlu Mario Balotelli, Vargas'ın sol taraftan altıpasa doğru yaptığı ortada etkili bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 3-0
44. dakikada Adana Demirspor'da Mario Balotelli Yunus'un pasıyla ceza sahası içerisinde sol köşeye sert bir vuruş yaptı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-0
45. dakikada Göztepe'de Efe Can'ın pasında Mihokejevic topu ayağından kaçırdı. Pozisyonu takip eden Erhun araya girdi ve kaleci Arda'dan sıyrılıp topu ağlara gönderdi. 5-0
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
59. dakikada Göztepe'de Efe Can’ın ceza yayı sağ tarafından sol ayağıyla uzak köşeye doğru yaptığı sert vuruş üstten auta gitti.
61. dakikada Adana Demirspor'da sağ kanattan savunma arkasına sarkan Akintola topu yerden altıpasa doğru gönderdi. Balotelli gelişine sağ ayağıyla düzgün bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 6-0
70. dakikada Adana Demirspor'da ceza yayı sol tarafından ceza sahasına giren Balotelli, Atakan’dan şık hareketlerle sıyrıldıktan sonra uzak köşeye doğru bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 7-0