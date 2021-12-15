Adana Demirspor, Süper Lig yolculuğuna TEMSA ile devam ediyor

Kulüplere verdiği destekle Türk sporunun gelişimine katkıda bulunan TEMSA, büyük başarılara imza atan Adana Demirspor Kulübü’ne desteğini sürdürmeye devam ediyor. 3 yıl süreyle yenilenen sözleşme kapsamında oyuncuları yeni sezonda, TEMSA’nın takıma özel olarak tasarladığı Maraton VIP taşıyacak.

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Türkiye'nin lider otomotiv üreticilerinden TEMSA, spora desteğini kulüplerle olan sponsorluk çalışmalarıyla sürdürmeye devam ediyor.

Son olarak Süper Lig'in yeni gözdesi Adana Demirspor ile karayolu ulaşım sponsorluğunu yenileyen TEMSA, anlaşma kapsamında kulübe bir adet Maraton VIP takım otobüsü tahsis etti. Araç, Adana Demirspor teknik heyeti, futbolcuları Basın Sözcüsü Savaş Çokduygulu ve Kulüp CEO'su Mehmet Fatih Özlük'ün katılımıyla Adana fabrikada düzenlenen TEMSA çalışanlarının da katıldığı törenle kulübe teslim edildi. 3 yıl süreyle yenilenen anlaşma kapsamında, Mavi-Lacivertlileri, TEMSA'nın takıma özel tasarım ile üretimini gerçekleştirdiği Maraton VIP taşıyacak.

‘KENTİMİZİN DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKMAK SORUMLULUĞUMUZ’

Konuya ilişkin açıklamada bulunan TEMSA CEO'su Tolga Kaan Doğancıoğlu, “Üretim yapmaktan mutluluk duyduğumuz, istihdamına ve ekonomisine katkıda bulunarak sinerji yarattığımız Adana sadece bizim için değil, bu ülkenin en değerli, en özel kentleri arasında. Bugün dünyanın 66 ülkesinde 15 bini aşkın aracımızı Adana'dan gönderiyor olmak ise ülkemiz için ayrı bir gurur. Bu topraklarda büyüyen bir şirket olarak, kentin değerlerine sahip çıkmak en önemli sorumluluklarımız arasında. Bu kapsamda, Türk futbolunun önemli kulüpleri arasında yer alan ve bugüne kadar onlarca başarılı sporcuyu yetiştiren Adana Demirspor'a yeni sezonda kara yolu ulaşımında desteğimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Süper Lig mücadelesinde bizleri gururlandıran kentimizin takımı ile iş birliğimizin daha uzun yıllar devam etmesini temenni ediyoruz.”

‘GURUR VERİCİ’

Adana Demirspor Basın Sözcüsü Savaş Çokduygulu tören sırasında yaptığı açıklamada Merhum İhsan Sabancı'nın Mavi-Lacivertli camia için önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Sabancı Ailesine teşekkür eden Çokduygulu, “Başkanımız Murat Sancak önderliğinde 26 yıl sonra Süper Lige yükselmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Ana Sponsorlarımızdan TEMSA'nın bizlere otobüs tahsis etmesi gurur verici. Herkesin emeğine sağlık. Birlik, beraberlik ve kenetlenme duygusu ile takımımız çok önemli noktalara gelecektir. Desteklerin büyüyerek devam edeceğine inancım tamdır'' dedi.

‘ÜLKEMİZİN ÖNEMLİ DEĞERLERİNDEN’

Adana Demirspor CEO'su Mehmet Fatih Özlük, bin bir emek verilerek hazırlanan otobüsün takıma kazandırılmasından dolayı TEMSA'ya ve çalışanlara teşekkür etti. Koordineli çalışma sonucu ortaya güzel bir tablonun çıktığını söyleyen Özlük “Merhum Özdemir Sabancı için TEMSA ayrı bir yere sahipti. Ülkemize çok büyük hizmetler verdiler. Adana Demirspor'a yakışan bir törenle otobüsümüzü teslim aldık. Bir kez daha emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz.'' ifadelerini kullandı.