Adana Demirspor taraftarı karantinayı rafa kaldırdı!

Adana Demirspor, TFF 1. Lig'in son haftasında deplasmanda Menemenspor'u 4-1 yenerek 70 puanla şampiyonluğa ulaştı. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Adana Demirsporlu taraftarlar 26 yıllık süper lig özlemini sokağa dökülüp kutladı.

TFF 1. Lig'in 34'üncü haftasında Adana Demirspor, Menemenspor'u 4-1 yenerek 70 puanla şampiyonluğa ulaştı. 1994-1995 sezonundan bu yana süper lig özlemi çeken Adana Demirspor, 26 yıl sonra tekrardan Süper Lig2e çıktı.

Maçın bitiş düdüğü ile birlikte, Adana Demirspor taraftarları 26 yıllık özlemi kutlamak için sokağa döküldü. Kentin birçok noktasında kutlama yapan taraftarlar, meşaleleri yakıp tezahüratlarda bulundu. Taraftarlar davul eşliğinde halay çekip takımlarının şampiyonluğunu kutladı.

Kent genelinde taraftarlar grupları araçlarını bayraklarla süsleyerek kent genelinde sevinç turları attı. Binlerce taraftar sokağa dökülerek şampiyonluğunu kutlamaya devam etti.