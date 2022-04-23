Adana Demirspor-Trabzonspor maçında tartışmalı pozisyon

Süper Lig 34. haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Trabzonspor, maçında başında kazandığı penaltı golüyle 1-0 öne geçerken, ev sahibi ekip pozisyonla ilgili itirazlarda bulundu.

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Adana Demirspor karşısında maça çok hızlı başlayan Trabzonspor, henüz 2. dakikada Edin Visca ile penaltı kazandı. Simon Deli’nin müdahalesi sonrası Visca’nın yerde kalmasıyla hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.

ABDÜLKADİR ÖMÜR KALECİYE NİŞANLADI

Adana Demirsporlu oyuncular pozisyonun penaltı olmadığı yönünde itirazda bulunsa da, hakemin kararı değişmedi. Topun başına geçen Abdülkadir Ömür vuruşu kaleci Muric’e nişanladı.

Abdülkadir Ömür’ün kullandığı penaltıyı Arijanet Muric çıkardı! #ADSvTS pic.twitter.com/XzRFBf47Nv — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) April 23, 2022

VAR UYARDI, PENALTI TEKRARLANDI

Ancak VAR uyarısıyla kalecinin önde olduğunu belirten Yaşar Kemal Uğurlu, penaltı atışının tekrarlanmasına karar verdi. Bu kez topun başına geçen Bruno Peres hata yapmadı ve topu ağlara göndererek Trabzonspor’u 1-0’lık üstünlüğe taşıdı.

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