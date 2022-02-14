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Adana Demirspor tribünlerinden atılan cisim Ersin Destanoğlu’nun başını kanattı

Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu'na Adana Demirspor tribünlerinden atılan cisim sonrasında siyah-beyazlı file bekçisinin kafasında kanama meydana geldi

Yayınlanma: 21:44 - 14 Şubat 2022 Güncellenme:
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Adana Demirspor tribünlerinden atılan cisim Ersin Destanoğlu’nun başını kanattı

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında oynanan Adana Demirspor-Beşiktaş karşılaşması bol pozisyonlu, heyecanlı ve gergin geçti.

İkinci yarıda Adana Demirspor tribünlerinden Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu’na yabancı madde atıldı. Kafasına gelen cisim sonrasında Ersin kendisini yere bıraktı. Genç kaleci başını tutarak hakem Ali Şansalan’a kafasında kanama olduğunu işaret etti.

Siyah-beyazlı sağlık görevlileri oyuna girip Ersin’e tedavi uyguladıktan sonra oyun yeniden başladı.

Adana Demirsporlu Yunus Akgün kale arkasındaki tribünlere sakin olmalarını işaret etti.

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