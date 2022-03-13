Adana Demirspor VAR’a takıldı! Sivasspor 3 puanı aldı…

Ligde ikincilik yarışına ortak olmak isteyen Adana Demirspor VAR kararlarının damga vurduğu maçta Sivasspor'a 3-2 mağlup oldu. Taraftarı önünde 2-0'dan dönen Adana Demirspor uzatmada yediği penaltı golüyle puan alamadı.

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Süper Lig’in 29. haftasında Adana Demirspor sahasında ağırladığı Sivasspor’a 3-2 mağlup oldu. Oldukça heyecanlı anlara sahne olan maçta 2-0’dan 2-2 beraberliği yakalayan Adana Demirspor mücadelenin son bölümünde VAR’dan gelen kararlarla yıkıldı.

82. dakikada Balotelli ile 3-2 öne geçen Adana Demirspor’un golü VAR incelemesinde pozisyon öncesi faul tespit edildiği için iptal edildi. 90+2’de VAR bir kez daha uyardı ve Adana Demirspor ceza sahası içinde elle oynama tespit etti. Sivasspor kazandığı penaltıyı Pedro Henrique ile gole çevirdi ve maçı 3-2 kazanmayı başardı.

Adana Demirspor deplasmanında hat-trick yapan Pedro Henrique Yiğidolar’a 3 puanı getiren günün kahramanı oldu. Adana Demirspor’un golleri Benjamin Stambouli ve Mario Balotelli’nin penaltısıyla geldi.

Adana Demirspor 8 maç sonra seyircisi önünde kaybetti.

Bu sonucun ardından Sivasspor 37 puan 11. sıraya tırmandı (maç fazlasıyla), Adana Demirspor ise ikincilik şansı için ağır yara aldı ve 45 puanla 7. sırada kaldı. Gelecek hafta Sivasspor evinde Altay’ı konuk edecek. Adana Demirspor ise Başakşehir’i ağırlayacak.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12.dakikada top ile birlikte rakip hızla rakip ceza sahasına sokulan Balotelli, çerçeveyi görür görmez şutunu çekti. Top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.

17.dakikada ceza sahasına gönderilen topu kontrol eden Bjarnason, penaltı noktasına topu çevirdi. Topla buluşan Sinan, şutunu çekti. Meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.

18.dakikada Balotelli'nin yerden pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Bjarnason, kaleyi çaprazdan gören noktadan şutunu çekti. Top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.

21.dakikada sağ kanattan hücuma çıkan Erdoğan arka direğe ortasını açtı. Max Gradel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

28.dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Gradel, savunma arkasına sarkan Pedro Henrique'ye pasını attı. Henrique sol ayağıyla gelişine çektiği şutunda top ağlarla buluştu. 0-1

31.dakikada ceza sahası sağ çaprazından Ulvestad'ın kaleye çektiği şutunda top auta çıktı.