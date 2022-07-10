Adana Demirspor’a ezeli rakipten takviye
Adana Demirspor, kaleci Goran Karacic’i kadrosuna kattığını duyurdu.
Yeni sezon kadro planlamasın sürdüren Adana Demirspor, kalesini Goran Karacic ile güçlendirdi.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Daha önce Zrinjski Mostar, Sandhausen ve ülkemizde Adanaspor’da forma giymiş tecrübeli kaleci Goran Karacic ile 3+1 yıllık anlaşmış bulunuyoruz” denildi.
Son olarak Adanaspor forması giyen Goran Karacic, Bosna Hersek Milli Takımı’nın genç yaş kategorilerinde de oynadı.