Adana Demirspor’da istifa… İkinci dönemi 68 gün sürdü

TFF 1.Lig ekiplerinden Adana Demirspor 22'inci haftada sahasında karşılaştığı Altay karşısında 2-1 skorla mağlup ayrıldı. Adana Demirspor Kulübü Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada görevinden istifa edeceğini söylemişti. Bunun üzerine Adana Demirspor Kulübü sosyal medya hesabından Dumlupınar'ın istifasını kabul ettiğini belirtti.

Adana Demirspor Kulübünün açıklaması şu şekilde;

“Altay maçının ardından teknik sorumlumuz Cüneyt Dumlupınar istifa ettiğini yönetim kurulumuza bildirmiştir. Adana Demirspor Yönetim Kurulu olarak Cüneyt Dumlupınar'ın istifasını kabul ediyor, verdiği hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz.”

Cüneyt Dumlupınar, kaybettikleri Altay maçından sonra istifa edeceğini ve talebini başkan Murat Sancak'a ileteceğini söylemişti.

İKİNCİ DÖNEMİ 68 GÜN SÜRDÜ

25 Kasım 2019 tarihinde Adana Demirspor’da Sportif Direktör olarak göreve başlayan Cüneyt Dumlupınar, Uğur Tütüneker’in istifa etmesinin ardından 10 Mart 2020’de geçici olarak takımın başına getirilmişti. 3 Ağustos 2020’de Adana Demirspor ile yollarını ayıran Dumlupınar, 13 Aralık 2020 tarihinde Ümit Özat’tan boşalan teknik direktörlük koltuğuna bir kez daha oturmuştu.

Cüneyt Dumlupınar, Adana Demirspor’un başında 68 gün kaldığı ikinci döneminde takımın başında çıktığı 11 maçta 6 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik almıştı.

BAŞKAN İSTİFA ETMİŞ, İKİ HAFTA SONRA VAZGEÇMİŞTİ

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, transfer döneminde yapılan eleştiriler nedeniyle 27 Ocak’ta görevi bırakma kararı almıştı. Murat Sancak, iki hafta sonra bu kararından vazgeçtiğini ve göreve devam edeceğini duyurmuştu.

“Ben yönetilmem, yönetirim demiştim. Çok sevmeme, saygı duymama rağmen bu görevde kalmam mümkün değil. Kulübü aldığım gibi devredeceğim. Söz verdiğim gibi her yıl yapmam gereken bağışları da yapacağım” diyerek istifa eden Murat Sancak, iki hafta sonra kararını değiştirmişti.

Murat Sancak, göreve devam etme kararını “Adana'ya gelerek futbolcularla, taraftar gruplarıyla, yöneticilerle ve değişik kesimlerle yaptığım görüşmelerden sonra başkanlığa devam etme kararı aldım. Bu kulüp üzerinden menfaat sağlamayı bekleyen, emelleri olanların hayallerini sonlandırmak için, daha güçlü, daha bilinçli ve daha yüksek sesle durmak yok yola devam” açıklamasıyla duyurmuştu.