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Adana Demirspor’da Mario Balotelli harekatı!

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, dünyaca ünlü golcü Mario Balotelli'yi Türkiye'ye davet etti. Çizme basını, Mavi Şimşekler’e prensipte ‘Evet’ diyen 30 yaşındaki santrforun sözleşme şartlarındaki son pürüzleri giderip bugün imzayı atacağını iddia etti.

Güncellenme: 09:31, 07/07/2021
Spor HaberleriFutbol
Adana Demirspor’da Mario Balotelli harekatı!

Transferde Younes Belhanda'yı kadrosuna katarak ilk bombasını patlatan Süper Lig'in yeni takımı Adana Demirspor, ikinci hamlesiyle çıtayı daha da yukarı çekiyor.

Ligde kalıcı olmak ve üst sıraları zorlamak isteyen Mavi Şimşekler, bir süredir pazarlıklarını sürdürdüğü Mario Balotelli'yi Türkiye'ye davet etti.

İtalyan basını 30 yaşındaki dünyaca ünlü santrforun Adana Demirspor'a prensipte ‘Evet' dediğini ve sözleşmedeki son pürüzleri giderip 2+1 yıllık kontratı imzalamak için bugün Türkiye'ye gideceğini yazdı.

Balotelli kariyerinde daha önce İnter, Manchester City, Milan ve Liverpool gibi dev kulüplerde forma giymiş ancak daha çok saha dışı olaylarıyla gündem olmuştu.