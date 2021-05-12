Adana Demirspor’da yaprak dökümü… Dört futbolcu takımdan ayrıldı

Adana Demirspor, TFF 1. Lig’de şampiyon olup Süper Lig'e çıkmaya hak kazanırken dört futbolcuyla yollarını ayırdı. 12 golle takımın en golcü ismi olan 28 yaşındaki Hasan Kılıç, takımdan ayrıldığını açıkladı. Hasan Kılıç'ın ardından kulübün resmi sosyal medya hesabından üç oyuncunun ayrıldığı belirtildi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hasan Kılıç, “Bugün itibari ile yapılan görüşme sonucun da Adana Demirspor kulübünden ayrılmış bulunmaktayım takım arkadaşlarıma, kulüp personeline ve büyük Adana Demirspor taraftarına teşekkür ederim. Hoşça kal mavi şimşekler” ifadelerini kullandı.

Hasan Kılıç’tan sonra Emircan Altıntaş ve Berk Yıldız'ın Adana Demirspor’dan ayrıldığı açıklandı. Yapılan açıklamada, “Takımımıza sezon başında kiralık olarak katılan Emircan Altıntaş ve Berk Yıldız'ın sözleşmesi sona ermiştir. Emircan’a ve Berk'e kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, kendi kulübünde ve futbol yaşamında başarılar dileriz” denildi.

YUNUS AKGÜN DE AYRILDI

Adana Demirspor’da Hasan Kılıç, Emircan Altıntaş ve Berk Yıldız'dan sonra son olarak sezon başı Galatasaray'dan takıma kiralık gelen Yunus Akgün de takımdan ayrıldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yunus Akgün, “Adana'ya ilk geldiğim günden beri hedefleri, hayalleri bu kadar büyük dev bir ailenin ve camianın parçası olmaktan gurur duydum. Şampiyonluk yolunda elimden geldiğince formamı ıslatmadan hiç çıkartmadım. Adana Demirspor, kariyerimin sonuna kadar biriktireceğim en güzel anılarımın ve başarılarımın içinde en özeli olarak kalacak. Üzerimde hakkı olan hocalarıma, takım arkadaşlarıma, abilerime, sayın başkanımıza ve tüm camiaya sonsuz teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin” ifadelerini kullandı.