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Adana Demirspor’da yeni stadın ilk maçında hüsran

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan ilk maçta Adana Demirspor, Altay'a Paixao'nun iki dakika içinde peş peşe attığı gollerle yenildi. Adana Demirspor, bir penaltı vuruşundan ise yararlanamadı.

Güncellenme: 22:03, 19/02/2021
Spor HaberleriFutbol
Adana Demirspor’da yeni stadın ilk maçında hüsran

TFF 1. Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor Yeni Adana Stadyumu’ndaki oynanan ilk maçta Altay ile karşılaştı. Müsabaka 2-1 konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı. Altay’ın gollerini Paixao atarken, Adana Demirspor’un tek golü Semih’ten geldi.

Adana Demirspor karşılaşmada Mehmet Akyüz ile bir penaltı vuruşunda faydalanamadı. Paixao’nun iki dakika içinde attığı iki gol Altay’ı galibiyete taşıdı.

Bu galibiyetle Altay puanını 38’e yükselterek, Adana Demirspor’u yakaladı.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Burak Şeker, Gökhan Memişoğlu, Ogün Kamacı

Adana Demirspor: Zubas, Samet, Tayyip (Semih dk. 36), Rassoul, Kaan, Aissati (Rangel dk. 46), Traore, Gökhan (Mehmet dk. 36, Berk dk. 89), Yunus, Ezeh, Sedat (Sinan dk. 46)

Yedekler: Vedat, Sinan, Kerim, İzzet, İsmail, Tolga, Berk

Teknik Direktör: Cüneyt Dumlupınar

Altay: Stachowiak, Berkay, Lokman, Mehmet, Cebrail, Scuk, Thiam (Murat dk. 90+2), Ziya (Yekta dk. 72), Erhan (Tolga dk. 90+2), Mossoro (Kappel dk. 61), Paixao (Deniz dk. 90+2)

Yedekler: Cihan, Abdullah, Kazımcan, İlhan, Eren

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Goller: Semih (dk. 83) (Adana Demirspor) Paixao (dk. 4 ve 5) (Altay)

Sarı Kartlar: Tayyip, Kaan, Rangel, Traore (Adana Demirspor) Cebrail, Thiam, Erdem (Altay)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

  • GOL! 4′ Orta sahada kazandığı topla atağa kalkan Altay'da, Mossoro'nun ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Paixao, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
  • GOL! 5′ Altay'ın atağında Mossoro'nun gönderdiği topa gelişine vuran Paixao'nun aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2
  • 36′ Adana Demirspor'da Traore, ceza sahasından uzaklaştırmak için vurduğu top Paixao'da kaldı. Paixao'nun pasında sağ kanattan içeri giren Erhan'ın şutunda top, kaleci Zubas'ta kaldı.
  • 65′ Sağ kanattan atak geliştiren Adana Demirspor'da savunmadan seken top Rangel'in önünde kaldı. Rangel şutunu çekti ancak top yandan auta çıktı. Rangel, kaleci Stachowiak'ın müdahalesiyle yerde kalınca, maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi.
  • 66′ Penaltı kazanan Adana Demirspor'da topun başına Mehmet Akyüz geçti. Mehmet'in şutunda kaleci Stachowiak topu kornere çeldi.
  • 83′ Adana Demirspor'da Yunus'un kullandığı korner vuruşunda rakip savunma arasından yükselen Semih'in kafa vuruşunda top ağlarla buluşturdu. 1-2
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