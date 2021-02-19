Adana Demirspor’da yeni stadın ilk maçında hüsran

TFF 1. Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor Yeni Adana Stadyumu’ndaki oynanan ilk maçta Altay ile karşılaştı. Müsabaka 2-1 konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı. Altay’ın gollerini Paixao atarken, Adana Demirspor’un tek golü Semih’ten geldi.

Adana Demirspor karşılaşmada Mehmet Akyüz ile bir penaltı vuruşunda faydalanamadı. Paixao’nun iki dakika içinde attığı iki gol Altay’ı galibiyete taşıdı.

Bu galibiyetle Altay puanını 38’e yükselterek, Adana Demirspor’u yakaladı.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Burak Şeker, Gökhan Memişoğlu, Ogün Kamacı

Adana Demirspor: Zubas, Samet, Tayyip (Semih dk. 36), Rassoul, Kaan, Aissati (Rangel dk. 46), Traore, Gökhan (Mehmet dk. 36, Berk dk. 89), Yunus, Ezeh, Sedat (Sinan dk. 46)

Yedekler: Vedat, Sinan, Kerim, İzzet, İsmail, Tolga, Berk

Teknik Direktör: Cüneyt Dumlupınar

Altay: Stachowiak, Berkay, Lokman, Mehmet, Cebrail, Scuk, Thiam (Murat dk. 90+2), Ziya (Yekta dk. 72), Erhan (Tolga dk. 90+2), Mossoro (Kappel dk. 61), Paixao (Deniz dk. 90+2)

Yedekler: Cihan, Abdullah, Kazımcan, İlhan, Eren

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Goller: Semih (dk. 83) (Adana Demirspor) Paixao (dk. 4 ve 5) (Altay)

Sarı Kartlar: Tayyip, Kaan, Rangel, Traore (Adana Demirspor) Cebrail, Thiam, Erdem (Altay)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI