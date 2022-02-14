Adana Demirspor’dan hakeme tepki! Samet Akaydın: Böyle olmaz!

Adana Demirsporlu futbolcular, 90+2'de beraberliği yakaladıkları Beşiktaş maçı sonrasında hakem Ali Şansalan'a tepki gösterdi.

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Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Adana Demirspor’da takımın stoperlerinden Samet Akaydın, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Kariyerinin ilk Süper Lig golünü Beşiktaş’a karşı 90+2’de atan ve 90+5’teki golü ise Balotelli’nin ofsaytta olması nedeniyle geçerli sayılmayan Samet Akaydın, hakem Ali Şansalan’a tepki gösterdi.

“HAKEM BİZE KÖTÜ KONUŞUYOR”

Samet Akaydın, “Biz sahada futbol oynamak istiyoruz. yere yatmıyoruz, zamana oynamıyoruz. Ancak hakemle diyaloğa giremiyorsun. Art niyetli mi, bilemiyorum. Bize kötü konuşuyor. Beşiktaşlılara dokunuyoruz faul, itiraz ediyoruz sert tepki. Böyle olmaz!” dedi.

Adana Demirspor’un stoperi, “Son pozisyonu gol gördük. Hakem ‘Mario Balotelli, kalecinin görüş açısını kapattı’ dedi” sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Samet’ten sonra canlı yayında konuşan bir diğer Adana Demirsporlu futbolcu Yunus Akgün de yaptığı açıklamada, “Futbol oynamak istiyoruz, bize engel oluyorlar. Müthiş mücadele ediyoruz, gerçekten bize engel oluyor. Hafta içi biz de Beşiktaş gibi 120 dakika oynadık. Her pozisyonda yerdeydiler. Hakemler daha dikkatli olsun” ifadelerini kullandı.

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