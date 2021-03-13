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Adana Demirspor’dan kritik zafer

Süper Lig yarışı veren Adana Demirspor ile İstanbulspor'un karşılaşmasında gülen ev taraf sahibi ekip olurken 3. sıraya yükseldi: 2-0.

Güncellenme: 21:12, 13/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Adana Demirspor’dan kritik zafer

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Adana Demirspor sahasında karşılaştığı İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından ev sahibi takım 48 puanla 3. sıraya yükselirken, konuk takım 47 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Adana Demirspor'da sağdan Sedat'ın ara pasıyla topla buluşan Pa Dibba, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

23. dakikada Adana Demirspor'da Sinan'ın kullandığı köşe vuruşunda Tayyip topa vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

33. dakikada Adana Demirspor defans oyuncularının uzaklaştırmak istediği top ceza alanı önüne geldi. İstanbulspor'da Levent topun gelişine sert vurdu ancak kaleci Zubas topu köşeden çeldi.

51. dakikada Adana Demirspor'da ceza sahası dışında topla buluşan Gökhan, İstanbulspor'dan Onur ile girdiği ikili mücadelede topu soluna çekip kaleye vurdu, meşin yuvarlak kaleci Ljubic'in yanında geçerek ağlarla buluştu. 2-0

58. dakikada Adana Demirspor'da Gökhan'ın ara pasıyla topla buluşan Pa Dibba, ceza alanı girer girmez sert vurdu ancak top üstten auta gitti.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Erkan Özdamar, Anıl Usta, Hakan Karabalcık

Adana Demirspor: Zubas, Tayyip, Rassoul, Kaan (Süleyman dk. 70), Okan, Sedat (Emircan dk. 84), Hasan, Gökhan, Sinan (Traore dk. 84), Ezeh (Yunus dk. 46), Pa Dibba (Mehmet dk. 60)

Yedekler: Vedat, Semih, İzzet, Tolga, Berk

Teknik Direktör: Samet Aybaba

İstanbulspor: Ljubic, Atchom, Wellington, Ali (Ali Dere dk. 89), Melih, Onur, Rroca, Uygar (Valon dk. 46), Levent, Mirkan (Eslem dk. 57), İbrahim (Koray dk. 89)

Yedekler: Muhammed, Mehmet, Ali, Tayyip, Valon, Egehan, Kerem, Abazaj

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: Pa Dibba (dk. 6), Gökhan (dk. 51) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Ezeh, Kaan, Süleyman (Adana Demirspor), İbrahim, Wellington (İstanbulspor)