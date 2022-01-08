Adana Demirspor’dan Mustafa Kapı hamlesi

2020 yılında Lille takımına transfer olan Mustafa Kapı, Fransız ekibinde beklenileni veremeyince sözleşmesi feshedildi. 19 yaşındaki futbolcu Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile sözleşme imzaladı.

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Adana Demirspor, Fransa’nın Lille takımında forma giyen Mustafa Kapı ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Adana Demirspor Kulübü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Lille’in orta saha oyuncusu 19 yaşındaki Mustafa Kapı ile 3,5 yıllık resmi sözleşme imzalandığı açıklandı.

Galatasaray altyapısında yetişen ve 2020’de Lille’e transfer edilen orta saha oyuncusu, Fransız ekibinin B takımında forma giyiyordu. Ancak geçen sürede gelişim göstermeyen Mustafa Kapı’nın sözleşmesi feshedildi. Sarı kırmızılı kulübün altyapısındayken önemli bir potansiyele sahip olduğu söylenen Kapı, Adana Demirspor formasıyla yeniden yükselişe geçmeye çalışacak.

Kulübümüz son olarak Fransa’nın Lille takımında forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa Kapı ile 3,5 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır. Oyuncumuza hoş geldin diyor, mavi-lacivertli forma altında başarılar diliyoruz! #MustafaKapı https://t.co/sRlcw0gjuN pic.twitter.com/u6nK9vftAj — Adana Demirspor (@AdsKulubu) January 7, 2022