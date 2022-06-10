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Adana Demirspor’dan sol bek transferi: Kevin Rodrigues

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Portekizli sol bek Kevin Rodrigues'i transfer ettiğini duyurdu.

Yayınlanma: 15:53 - 10 Haziran 2022 Güncellenme:
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Adana Demirspor’dan sol bek transferi: Kevin Rodrigues

Yaklaşık 7 yıldır kariyerine İspanya’da devam eden sol bek Kevin Rodrigues, Süper Lig takımlarından Adana Demirspor ile resmi sözleşme imzaladı.

Fransa doğumlu olan ancak Portekiz Milli Takımı için mücadele eden 28 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Rayo Vallecano’da kiralık olarak forma giydi. 2015 yılında Real Sociedad’ın B takımına transfer edilen Rodrigues, 2019’da Leganes’e kiralanmıştı.

Real Sociedad ile sözleşmesi sona eren Rodrigues ve Adana Demirspor ile 3 yıllık anlaşmaya varan Rodrigues, daha önce Toulouse, Dijon, Real Sociedad, Leganes, Eibar ve Real Vallecano takımlarında forma giydi.

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