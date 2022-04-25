Adana Demirspor’dan Yaşar Kemal Uğurlu açıklaması: ‘Üzüntüyle öğrendik’

Adana Demirspor Kulübü, Trabzonspor maçındaki yönetimiyle eleştirdikleri hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun ailevi bir problem yaşadığını açıklaması üzerine bir mesaj yayınladı.

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Adana Demirspor-Trabzonspor maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, maçta verdiği tartışmalı kararlar ve ilk yarıyı erken bitirmesi sonrası kendisine yöneltilen eleştirilere bir televizyon kanalında yanıt vermişti.

FIFA kokartlı Uğurlu, oğlunun maç saatinde ameliyata gireceği için konsantrasyon eksikliği yaşadığını söylerken, maç sonrası hakem kararlarına tepki gösteren Adana Demirspor’dan bir açıklama geldi.

ADS Başkanı Murat Sancak, maçtan sonra sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda “Türkiye tiyatro seyretti” ifadelerini kullanmıştı. Yaşar Kemal Uğurlu’nun açıklamalarından sonra bir mesaj yayınlayan Süper Lig ekibi, şu ifadeleri kullandı:

“ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİK”

“Trabzonspor ile oynadığımız karşılaşmayı yöneten FIFA kokartlı hakemlerimizden Yaşar Kemal Uğurlu’nun, maç saatinde oğlunun ameliyat olmak için hastaneye kaldırıldığın üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Futbolun sadece sonuca odaklı bir oyun olmadığını ve genç hakemimizin içinde bulunduğu psikolojik durumun kendisini olumsuz etkilediğini, bir babanın evladını her an düşünmesinin ve konsantrasyon sorunu yaşamasının gayet normal bir durum olduğu kanaatindeyiz.

Adana Demirspor olarak, Uğurlu ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, genç kardeşimizin bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.”

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