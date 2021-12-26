Adana Demirsporlu Rassoul geceye damga vurdu! İnanılmaz hata…

Adana Demirspor'un futbolcusu Joher Khadim Rassoul, Göztepe maçında oyuna girdikten 7 dakika sonra yaptığı hatayla geceye damga vurdu. Rassoul'ün yaptığı hata, Adana Demirspor'a pahalıya patladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Süper Lig 19. haftasında Göztepe’ye konuk olan Adana Demirspor sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılırken, oyuna sonradan giren Joher Khadim Rassoul’ün yaptığı hata herkesi şaşkına çevirdi.

Mario Balotelli’nin 16. dakikada attığı müthiş golle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan Adana Demirspor’da, 71. dakikada Tarık Çamdal’ın yerine Joher Khadim Rassoul oyuna dahil oldu. Dakikalar 78’i gösterirken Göztepe’de Obinna topla ilerlemek istedi. Obinna’nın kontrolünü kaybettiği sırada Rassoul araya girerek topu kaptı ve kalecisi Arijanet Muric’e geri pas yolladı.

Ancak Muric’in kalesini terk ettiğini görmeyen Rassoul’ün pası ağlarla buluşunca Göztepe skoru 1-1’e getirmiş oldu. Oyuna girdikten 7 dakika sonra kendi ağlarını sarsan Rassoul büyük üzüntü yaşarken Adana Demirspor zorlu deplasmandan 1-1’lik beraberlikle ayrılarak galibiyet serisini 4 maça çıkarma şansını kaçırdı.

Rassoul’ün kendi kalesine attığı golle ilgili olarak sosyal medyada şu yorumlar yapıldı:

Rassoul çok saçma bi gol attı, hayatımda görmedim böyle bi gol! #GÖZvADS — Sinem (@siinimini) December 26, 2021

Sabaha kadar oynasak Göztepe gol atamazdı, Rassoul sağolsun forvet gibi dokundu topa — Muzaffer Burak GÜLLÜ (@mzffrbrkgll) December 26, 2021

Rassoul usta işi bir gol vuruşuyla Göztepeli oyuncuların yapamadığını yaptı :/ — Çetin Kuzu (@CetinKuz) December 26, 2021