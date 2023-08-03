Adana Demirspor’un rakibi Osijek oldu
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Cluj'u eleyen Adana Demirspor'un 3. Eleme turu'ndaki rakibi Osijek oldu.
Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu’nda Hırvatistan’ın Osijek takımıyla mücadele edecek.
Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında yer alan mavi-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu’nda Romanya’nın CFR Cluj takımını 1-1 ve 2-1’lik skorlarla geçerek tur atladı.
Adana temsilcisi, 3. eleme turunda Hırvatistan Ligi takımlarından Osijek ile karşı karşıya gelecek.
Türkiye’de uzun yıllar futbolculuk ve teknik direktörlük yapan Stjepan Tomas’ın çalıştırdığı Osijek, 2. eleme turundan girdiği UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Macaristan’ın Zalaegerszegi takımını 1-0 ve 2-1’lik skorlarla eledi. (AA)