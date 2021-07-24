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Adana Demirspor’un yeni sezon formaları!

Süper Lig'in yeni takımlarından Adana Demrispor, bu sezon giyeceği formaların tanıtımını yaptı.

Güncellenme: 20:24, 24/07/2021
Spor HaberleriFutbol
Adana Demirspor’un yeni sezon formaları!

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 2021-2022 sezonunda giyeceği formalarını sosyal medyada tanıttı.

Kulübün sosyal medya hesabından 19.40'da yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“2021-2022 sezonu formalarımız 25 Temmuz Pazar gününden itibaren tüm Adana Demir Store mağazaları ve adanademirspor.com.tr’de satışta. Lisanslı ürün al, kulübüne destek ol.”

Mavi-lacivertli ekip, yeni sezonda siyah, beyaz ve mavi-lacivert çubuklu formaları giyecek.