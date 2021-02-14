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Adana derbisinde bir puan 90+3’te geldi

Adanaspor ile Adana Demirspor arasında oynanan derbi maç uzatma dakikalarında gelen golle berabere sonuçlandı.

Güncellenme: 21:26, 14/02/2021
Haberler Futbol
Adana derbisinde bir puan 90+3’te geldi

TFF 1. Lig'in 21. haftasında Adanaspor, Adana Demirspor ile karşılaştı. Müsabaka 2-2 berabere tamamlandı.

İlk yarısını Hasan Kılıç’ın penaltısıyla Adana Demirspor’un galip tamamladığı maçta Adanaspor, ikinci yarıda Ergin Keleş ve Ömer Çiçek ile bulduğu gollerle öne geçti. 90+3. dakikada Rangel’in golü beraberliği getirdi.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Kadir Sağlam, Utku Tunavelioğlu, Anıl Usta

Adanaspor: Goran, Donkor, Hakan, İsmail, Canberk, Uğurcan, Celil (Furkan dk. 86), Ahmethan (Ömer dk. 63) Atalay (Hüseyin dk. 86), Ergin, Ozegovic (Evren dk. 90+2)

Yedekler: Burak, Umut, Muhammet, Daniel, Cenk, Berkan

Teknik Direktör: Emrah Bayraktar

Adana Demirspor: Zubas, Tayyip, Rassoul, Süleyman (Tarık dk. 27), Kaan, Hasan (Rangel dk. 75), İsmail (Sinan dk. 46), Traore, Yunus (Emircan dk. 75), Pa Dibba, Ezeh (Berk dk. 66)

Yedekler: Vedat, İzzet, Tolga, Samet, Gökhan

Teknik Direktör: Cüneyt Dumlupınar

Goller: Ergin (dk. 55), Ömer (dk. 75) (Adanaspor), Hasan (dk. 4 pen.), Rangel (dk. 90+3) (Adana Demirspor)

Sarı Kartlar: İsmail, Donkor, Celil (Adanaspor), Rassoul, Pa Dibba, Hasan, Tarık, Emircan (Adana Demirspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

  • 3′ Süleyman Koç'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Yunus Akgün'ün kaleci Goran tarafından düşürülmesiyle Adana Demirspor penaltı kazandı.
  • GOL! 4′ Penaltıyı kullanan Hasan Kılıç, meşin yuvarlağı kaleci Goran'ın solundan ağlara gönderdi. 0-1
  • 25′ Adana Demirspor'da Kaan Kanak'ın korner atışında top defanstan geri döndü. Topu önünde bulan Pa Dibba iki oyuncuyu geçerek kaleye sert vurdu ancak kaleci Goran topu kornere çeldi.
  • 33′ Adana Demirspor'da Pa Dibba'nın asistinde topla buluşan Yunus Akgün ceza alanına kadar ilerleyip sert vuruşunda Goran meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
  • 44′ Traore'nin ceza yayı önünden sert vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.
  • GOL! 54′ Adanaspor'da İsmail Erdoğan'ın soldan ceza alanına ortasında Zubas eliyle topu uzaklaştırdı. Dönen topla buluşan Ergin Keleş'in sert vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1
  • 59′ Sinan Kurt'un soldan kullandığı serbest vuruşta Goran topu yumruklayarak kornere gönderdi.
  • GOL! 75. dakikada soldan Tarık'ın geri pasında top Ozegovic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahasına pasında Ömer Çiçek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1
  • GOL! 90+3. dakikada Rassoul'un sağdan ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Rangel kafa ile topu filelere yolladı. 2-2
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