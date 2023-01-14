Adana evinde ‘Demir’ gibi! Ankaragücü’nü 3 golle geçtiler
Ligde ilk 3 sıra yarışında olan Adana Demirspor, Başakşehir yenilgisi sonrasında evinde Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Adana Demirspor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. 5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 3-1 kazanarak iç sahadaki yenilmezlik serisini devam ettirdi.
İlk yarısı golsüz geçilen maçta Adana Demirspor, 49. dakikada Yusuf Sarı ile 1-0 öne geçti. Bu gole 12 dakika sonra Ankaragücü, Radakovic ile cevap verdi: 1-1. 66’da Adana Demirspor tribünleri Emre Akbaba’nın golüyle yeniden sevindi. 77. dakikada ise Gökhan İnler’in golü maçın skorunu 3-1 olarak belirledi.
Bu sonuçla Adana Demirspor 33 puanla 4. sırada haftayı tamamlarken, Ankaragücü maç fazlası ve 19 puanla 13. sırada yer aldı.
Ligin 20. haftasında Adana Demirspor 20 Ocak Cuma günü Giresunspor’u konuk edecek. Ankaragücü ise 23 Ocak Pazartesi günü Konyaspor deplasmanına çıkacak.