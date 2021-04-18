Adana’da akıl almaz görüntü… Sokağa çıkma yasağına rağmen…

Adana Demirspor, ligin 31.haftasında Yeni Adana Stadı’nda, Giresunspor'u konuk etti. Mavi-lacivertli ekip maçtan 3-0 galip ayrılırken maçı binlerce taraftar stadyumda izledi. Corona virüs pandemisi nedeniyle sokağa çıkma yasağının olduğu günde çoğu taraftarın maske takmadan maçı izlemesi ve dip dibe oturarak tezahürat yapması dikkat çekti.

Giresunspor’un Teknik Sorumlusu Ümit Şengül ise maç sonu basın toplantısında bu durumu eleştirerek, statta en az 5-6 bin kişinin olduğunu öne sürdü. Ümit Şengül, “Bugün yaşananlar maçın önüne geçti. Türkiye'de sokağa çıkma yasağı olduğu zamanda 5-6 bin kişiyle rakibin stada gelmesi çok manidar. Bunda sorumlu olan herkesin düşünmesi lazım” ifadelerini kullandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KISMİ KAPANMA GENELGESİ YAYINLAMIŞTI

Türkiye’de rekor kıran corona virüsü vaka sayıları ve can kayıplarının ardından toplanan Kabine toplantısından kısmi kapanma kararı çıkmıştı. Kararın ardından İçişleri Bakanlığı, kısmi kapanmanın nasıl olacağına ilişkin genelge yayınlamıştı.

İçişleri Bakanlığı'nın kısmi kapanma genelgesinde sokağa çıkma yasağı ile ilgili, “Hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 19.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 19.00'da başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak” ifadelerine yer verilmişti.