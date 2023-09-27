Adana’da gerginlik! Şenol Güneş’ten Salih Uçan’a olay hareket…
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, 4-2 mağlup oldukları Adana Demirspor maçının ardından oyuncusu Salih Uçan'la gerginlik yaşadı.
Trendyol Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında Beşiktaş, deplasmanda Adana Demirspor’a 4-2’lik skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın son düdüğünün ardından siyah beyazlı takımda dikkat çeken bir olay yaşandı.
ARKASINDAN İTTİRDİ
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, son düdük sonrası kenarda öğrencisi Salih Uçan ile gerginlik yaşadı. Yedek kulübesinin önünde Adana Demirspor teknik ekibinden biriyle sarılan Uçan’ı tutan Güneş oyuncuyu arkasından ittirerek soyunma odasına göndermeye çalıştı.
Şenol Güneş’in hareketi yayıncı kuruluşun ekranına yansıdı. Neye uğradığını şaşıran milli oyuncu Salih Uçan’ın yüz ifadesi ve yaşananlar sosyal medyada gündeme oturdu.
Güneş gerilim sonrası sahaya doğru dönerken Salih Uçan soyunma odasının yolunu tuttu.