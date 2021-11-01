Adanaspor Altınordu maçında tek gol! Önlenemez düşüş

Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Altınordu, deplasmanda Adanaspor'a mağlup olarak kötü gidişini sürdürdü.

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TFF 1. Lig’in 11. haftasında Adanaspor, sahasında oynadığı maçta Altınordu’yu 1-0 mağlup etti. Alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada tek gol 88. dakikada Uğurcan Yazgılı’dan geldi. Altınordu böylece ligde üst üste üçüncü maçından da mağlup ayrılmış oldu.

İlk yarıda iki takım da gol bulamazken, maçın son dakikalarında Adanaspor öne geçmeyi başardı. Uğurcan Yazgılı, 88. dakikada attığı golle takımına üç puanı getiren isim oldu. Ligde inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Adanaspor, bu galibiyetle düşme hattından kurtuldu. Son üç maçını kaybeden Altınordu’nun ise önlenemez düşüşü devam etti.

Kritik maçta aldığı galibiyetle Adanaspor puanını 12 yaparken, Altınordu 10 puanda kaldı.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

7′ Adanaspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Ozegovic ceza sahası içerisine doğru girdi. Ozegovic önce kaleci Emre'yi geçti. Ancak Ozegovic hızlı topu kontrol edemedi. Top auta çıktı.

Adanaspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Ozegovic ceza sahası içerisine doğru girdi. Ozegovic önce kaleci Emre'yi geçti. Ancak Ozegovic hızlı topu kontrol edemedi. Top auta çıktı. 14′ Sol kanattan atak geliştiren Adanspor'da Muhammet, ceza sahası içerisine ortasını açtı. Ozegovic'in röveşatasında meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

Sol kanattan atak geliştiren Adanspor'da Muhammet, ceza sahası içerisine ortasını açtı. Ozegovic'in röveşatasında meşin yuvarlak az farkla auta çıktı. 36′ Altınordu'da Ahmet, sağındaki Hüsamettin'e pasını gönderdi. Hüsamettin'in şutunda Karacic topu kurtararak kalesine gole kapattı.

Altınordu'da Ahmet, sağındaki Hüsamettin'e pasını gönderdi. Hüsamettin'in şutunda Karacic topu kurtararak kalesine gole kapattı. 45′ Adanaspor'da ceza sahası içerisinde topla buluşan Ozegovic bekletmeden şutunu çekti. Kaleci Ali topu çelmeyi başardı.

Adanaspor'da ceza sahası içerisinde topla buluşan Ozegovic bekletmeden şutunu çekti. Kaleci Ali topu çelmeyi başardı. 51′ Altınordu'da ceza sahası önünde topla buluşan Recep Aydın bekletmeden şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

Altınordu'da ceza sahası önünde topla buluşan Recep Aydın bekletmeden şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla auta çıktı. 58′ Altınordu'da topla buluşan Kürşad'ın şutunda top kaleci Karacic'den oyun alanına döndü.

Altınordu'da topla buluşan Kürşad'ın şutunda top kaleci Karacic'den oyun alanına döndü. 73′ Altınordu'da Hüsamettin sağ kanattan açtığı ortada meşin yuvarlak kaleye doğru yöneldi. Top az farkla dışarı çıktı.

Altınordu'da Hüsamettin sağ kanattan açtığı ortada meşin yuvarlak kaleye doğru yöneldi. Top az farkla dışarı çıktı. 79′ Altınordu'nun kontra atağında sağ kanatta topla buluşan Enis, ceza sahası içerisine girer girmez şutunu çekti. Kaleci Karacic'ten seken topu defans kornere çeldi.

Altınordu'nun kontra atağında sağ kanatta topla buluşan Enis, ceza sahası içerisine girer girmez şutunu çekti. Kaleci Karacic'ten seken topu defans kornere çeldi. 86′ Adanaspor'da atağında topla buluşan Ozegovic önünü boşaltıp ceza sahası dışından şutunu çekti. Top az farkla auta çıktı.

Adanaspor'da atağında topla buluşan Ozegovic önünü boşaltıp ceza sahası dışından şutunu çekti. Top az farkla auta çıktı. GOL! 88′ Adanaspor'un kullandığı serbest vuruşta top kaleci Ali'den döndü. Ceza sahası içerisinde oluşan karambolde son vuruşu yapan Uğurcan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Mehmet Şengül, Mehmet Kapluhan

Adanaspor: Karacic, Donkor, Evren, Roche (Bennasser dk. 38), Uğurcan, Bruns, Cem (Orkan Çınar dk. 71), Muhammet, Samet Ali (Ahmethan Köse dk. 70), Ozegovic (Tetteh dk. 90+5), Fıratcan

Yedekler: Burak Çapkın, Harun Kaya, Rüştü Hanlı, İbrahim Aksu

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Altınordu: Ali Emre, Rıdvan, Volkan, Yusuf, Ahmet İlhan (Anıl Arıcıoğlu dk. 75), Metehan, Kürşad Sürmeli (Burak İnce dk. 90), Recep (Sami Satılmış dk. 75), Furkan (Feyttullah Gürlük dk. 67), Ahmet Dereli (Enis Destan dk. 67), Hüsamettin

Yedekler: Emirhan Emir, Muzaffer Kocaer, Kenan Fakılı, Rahmi Kaya

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Gol: Uğurcan (dk. 88) (Adanaspor)

Sarı Kartlar: Metehan Yılmaz, Enis Destan (Altınordu)