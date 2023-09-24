Adanaspor Erzurumspor karşısında uzatmada güldü
Sahasında Erzurumspor'u konuk eden Adanaspor, maçın uzatma dakikalarında bulduğu golle galip gelmeyi başardı.
Trendyol 1. Lig 6. hafta karşılaşmasında Adanaspor, sahasında Erzurumspor’u 1-0 mağlup etti.
Adanaspor’a galibiyeti getiren gol 90+3. dakikada Fernandes’ten geldi. Kontratağa çıkan Adanaspor’da Fernandes, topu kendi sahasında önüne alıp, rakip ceza sahasına kadar götürdü. Fernandes’in aşırtma vuruşunda top ağlarla buluştu.
Bu galibiyetle Adanaspor puanını 6’ya yükseltirken, Erzurumspor 6 puanda kaldı.
- STAT: Yeni Adana
- HAKEMLER: İmdat Tetik, Ferhat Türk, Mehmet Türk
- ADANASPOR: Ahmet Kıvanç, Feyzi Yıldırım, Fatih Kurucuk, Evren Korkmaz, Hüseyin Öztürk, Harun Alpsoy (Dk. 75 Serhat Kot), Dabo, Yepie (Dk. 85 Enes Gök), Ayuk (Dk. 64 Lukaku), Diakite (Dk. 75 Hakkı Türker), Oberlin (Dk. 64 Fernandes)
- ERZURUMSPOR: Göktuğ Bakırbaş, Celal Hanalp, Orhan Ovacıklı, Mustafa Akbaş (Dk. 66 Yakup Kırtay), Mustafa Yumlu, Furkan Özhan (Dk. 82 Süleyman Koç), Batuhan Artarslan, Sefa Akgün (Dk. 90 Alican Özfesli), Estrela, Rosheuvel (Dk. 90 Özgür Sert), Eren Tozlu
- GOL: Dk. 90+3 Fernandes (Adanaspor)
- SARI KARTLAR: Evren Korkmaz (Adanaspor), Eren Tozlu (Erzurumspor) (DHA)