Adanaspor-Eyüpspor maçının hakemi Reşat Onur Çoşkunses’ten yanlış kırmızı kart!

Spor Toto 1. Lig'de oynanan Adanaspor-Eyüpspor karşılaşmasında herkesi şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Maçın hakemi Reşat Onur Coşkunses, Youssef Ait Bennasser'a yanlışlıkla kırmızı kart gösterince saha karıştı.

Sozcu.com.tr

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Spor Toto 1. Lig 29. hafta karşılaşmasında Adanaspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Maçın 87. dakikasında yaşanan bir pozisyonda, maçın hakemi Reşat Onur Çoşkunses’in Adanasporlu Youssef Ait Bennasser’e kırmızı kart göstermesi karşılaşmanın önüne geçti.

Mücadelenin 1-1 devam ettiği sırada Adanaspor ceza sahası içine doğru atılan pası Bennasser eliyle kesince maçın hakemi oyunu durdurdu. Pozisyonun öncesinde Bennasser’in Oğulcan Çağlayan’a faul yaptığını işaret eden hakem Reşat Onur Çoşkunses, Faslı futbolcuya üst üste iki sarı kart gösterip kırmızı kartla oyundan attı.

Adanaspor – Eyüpspor maçının hakemi Reşat Onur Coşkunses, Evren’e göstermesi gereken sarı kartı Bennasser’e gösterdi. Dördüncü hakemin uyarısıyla kırmızı kart iptal edildi. #beINSPORTS pic.twitter.com/wZ5zb8kapk — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) March 21, 2022

Adanasporlu oyuncuların yoğun itirazları sonrası karşılaşmanın dördüncü hakemi ilk faulü Bennasser’in değil, Evren Korkmaz’ın yaptığı uyarısında bulundu ve kırmızı kart iptal edildi. Ancak maçın hakemi bu kez de Evren Korkmaz’a kart göstermeyi unuttu.

İki ekibin mücadelesi 1-1’lik beraberlikle sona erdi.

“AZ DAHA FACİAYLA BİTİYORDU”

Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, hakemin yönetimi hakkında şu ifadeleri kullandı: “Çok ağır bir maç oynadık iki takım adına da. Hem bizim play-off iddiamızın devam etmesi için rakibimizin de ilk iki iddiasının devam etmesi için önemli bir maçtı. Hakemin tutarlı olmayan yönetimiyle çok güzel bir maçı az daha faciayla bitiriyorduk. Çok daha güzel sonuçla buradan ayrılabilirdik.”