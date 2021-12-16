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Adanaspor İstanbulspor karşısında tek golle güldü

Adanaspor, sahasında konuk ettiği İstanbulspor'u tek golle mağlup etti.

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Adanaspor İstanbulspor karşısında tek golle güldü

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Adanaspor, İstanbulspor'u ağırladı. Müsabaka ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Adanaspor’un golü 61. dakikada Donkor’dan geldi.

Adanaspor bu galibiyetle puanını 23’e yükseltirken, İstanbulspor 23 puanda kaldı.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

  • 6′ Sağ kanattan Fıratcan’ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Celil'in vuruşu az farkla auta çıktı.
  • 12′ Eslem’in pasında kaleci Karacic ile karşı karşıya kalan İbrahim’in şutunda Karacic gole izin vermedi.
  • 28′ Sağ kanattan Fıratcan’ın ortasında ceza sahası içinde Ozegovic'in kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
  • GOL! 61′ Celil’in kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Benasser'in vuruşunda top kaleciden oyun alanına döndü. Ardından ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Donkor, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Emre Kargın, Serdar Diyadin, Özcan Sultanoğlu

Adanaspor: Karacic, Donkor, Uğurcan, Evren, Fıratcan, İsmail, Bennasser, Celil, Ahmethan (Muhammet dk. 78), Tetteh (Bruns dk. 88), Ozegovic (Kingsley dk. 90+4)

Yedekler: Burak, Harun, Rüştü, Kadir, Muhammed

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

İstanbulspor: Alperen, Ali, Mehmet, Michael (Okan dk. 70), Oğuzhan, Valon (Berkay dk. 78), Jetmir (Emir dk. 70), Melih, Eslem (Ferhat dk. 84), Muammer (Aldin dk. 84), İbrahim

Yedekler: Marin, Fatih, Yusuf, Miray

Teknik Direktör: Hüseyin Dalgıç

Gol: Donkor (dk. 61) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Ahmethan (Adanaspor), Mehmet (İstanbulspor)