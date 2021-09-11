SPOR
Spor Haberleri - Futbol

Adanasporlu Berkan Fırat’ın ayağı kırıldı, hakem sarı kart verdi!

TFF 1. Lig’in 4. haftasında sahasında Menemen Belediyespor ile karşılaşan Adanaspor’da orta saha oyuncusu Berkan Fırat’ın ayağı kırıldı. Ambulans, sahaya girerek Fırat’ı hastaneye götürürken, hakem Alper Akarsu'nun faulü yapan Mahamadou Ba'ya sadece sarı kart vermesi tepkilere neden oldu.

Yayınlanma: 20:57 - 11 Eylül 2021 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Adanasporlu Berkan Fırat’ın ayağı kırıldı, hakem sarı kart verdi!

TFF 1. Lig 4. hafta karşılaşmasında Adanaspor sahasında Menemen Belediyespor'u ağırlarken, müsabakanın 18'nci dakikasında turuncu-beyazlı ekibin orta saha oyuncusu Berkan Fırat'ın, Menemen Belediyesporlu Mahamadou Ba ile ikili mücadelesinde aldığı darbe sonucu sağ ayağı kırıldı. Kendi yarı sahasında topla hareket eden Berkan Fırat rakibinden sıyrılmak isterken, Menemensporlu Mahamadou Ba genç futbolcunun ayağına arkadan sert bir müdahale yaptı.

Görüntü beIN Sports’tan alınmıştır

Berkan Fırat bir anda acı içinde yerde kaldı ve oyunu durduran hakem Alper Akarsu, sahaya ambulans çağırdı. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Berkan Fırat, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Adanasporlu oyuncular ise birbirlerine sarılarak destek oldu.

Öte yandan yaptığı sert faule rağmen Menemensporlu Mahamadou Ba’ya sarı kart veren hakem Akarsu’nun bu kararı tepkilere neden oldu.

Beşiktaş'ın yıldızı Miralem Pjanic müthiş başladı, Batshuayi açılışı yaptı! İlginizi Çekebilir Beşiktaş'ın yıldızı Miralem Pjanic müthiş başladı, Batshuayi açılışı yaptı!
Adanaspor bein Beşiktaş darbe Futbol Malatya Menemen Sağlık Süper Lig TFF tweet Twitter