Adanasporlu Berkan Fırat’ın ayağı kırıldı, hakem sarı kart verdi!

TFF 1. Lig’in 4. haftasında sahasında Menemen Belediyespor ile karşılaşan Adanaspor’da orta saha oyuncusu Berkan Fırat’ın ayağı kırıldı. Ambulans, sahaya girerek Fırat’ı hastaneye götürürken, hakem Alper Akarsu'nun faulü yapan Mahamadou Ba'ya sadece sarı kart vermesi tepkilere neden oldu.

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TFF 1. Lig 4. hafta karşılaşmasında Adanaspor sahasında Menemen Belediyespor'u ağırlarken, müsabakanın 18'nci dakikasında turuncu-beyazlı ekibin orta saha oyuncusu Berkan Fırat'ın, Menemen Belediyesporlu Mahamadou Ba ile ikili mücadelesinde aldığı darbe sonucu sağ ayağı kırıldı. Kendi yarı sahasında topla hareket eden Berkan Fırat rakibinden sıyrılmak isterken, Menemensporlu Mahamadou Ba genç futbolcunun ayağına arkadan sert bir müdahale yaptı.

Berkan Fırat bir anda acı içinde yerde kaldı ve oyunu durduran hakem Alper Akarsu, sahaya ambulans çağırdı. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Berkan Fırat, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Adanasporlu oyuncular ise birbirlerine sarılarak destek oldu.

Öte yandan yaptığı sert faule rağmen Menemensporlu Mahamadou Ba’ya sarı kart veren hakem Akarsu’nun bu kararı tepkilere neden oldu.

Adanasporlu Berkan Fırat’a Menemensporlu Mahamadou Ba’nın şu hareketini hakem gördü ve sarı kart gördü. Berkan’ın ne halde olduğu fotoğraftan ortada zaten. Ambulansla hastaneye götürüldü. Şunu görüp de sarı kart veren hakem Alper Akarsu… pic.twitter.com/5LHQTZ9ulZ — Rıdvan Aksu (@ridvanaksu) September 11, 2021

Adanaspor'lu Berkan Fırat'a geçmiş olsun Allah acil şifalar versin…Hareketi yapan Mahamadou Ba ‘ya kırmızı yerine sarı kart gösteren hakem Alper Akarsu ve futbolumuz için gerçekten üzüldüm — ERDOĞAN ARIKAN (@erdoganarikann) September 11, 2021

22 yaşında gencecik futbolcunun, Adanasporlu Berkan Fırat’ın gözünün önünde bileğinin kırılmasına sarı kart gösteren hakem Alper Akarsu, bugün o düdüğü bırakıp futboldan uzaklaşmalısın. Bir futbolcunun ayağını kıracak kadar sert müdahalede bulunmak net kırmızı karttır. — Akif Özdemir (@AkifOzdmr) September 11, 2021