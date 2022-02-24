Adem Büyük ile yollar ayrıldı! Kendini oyuna sokarak gündem olmuştu

Yeni Malatyaspor, futbolcu ve teknik sorumlu olarak görev yapan Adem Büyük ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

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Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da kaptanlık yapan ve 2 haftadır takımda futbol sorumlusu olarak da görev alan Adem Büyük (34) ile yollarını ayrıldı.

Adem Büyük, son olarak Malatya’da oynanan Antalyaspor maçında ikinci yarı kendisini oyuna sokarak futbol tarihinde nadir görülen bir karara da imza atarak gündeme gelmişti. Yeni Malatyaspor’dan yapılan açıklamada, “Kulübümüzde futbolcu ve Futbol Sorumlusu olarak görev yapan Adem Büyük ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız” denildi.

Kulüpsüz kalan Adem Büyük, 9 Eylül 2020 tarihinde Galatasaray’dan bonservis bedeli ödenmeden Yeni Malatyaspor’a transfer olmuştu.