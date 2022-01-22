Adem Büyük’ten hakem Zorbay Küçük için şok sözler

Yeni Malatyaspor'un Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından açıklamalarda bulunan Adem Büyük, hakem Zorbay Küçük'ü hedef alarak, ''FIFA kokartı ile ödüllendirilmiş'' ifadelerini kullandı.

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Spor Toto Süper Lig’de 23. hafta mücadelesinde Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Yeni Malatyasporlu Adem Büyük açıklamalarda. Malatyaspor’un golünü atan Adem, maçın hakemi Zorbay Küçük’ü hedef alarak şunları söyledi;

‘FIFA KOKARTIYLA ÖDÜLLENDİRMİŞLER’

“Ortada bir maçtı, iki taraf da kazanabilirdi. Biz iyi mücadele ettik, onun dışında söyleyecek bir şeyim daha var. Bu hakem, kulübeye verdiği kırmızı kart nasıl bir kırmızı kart, onu çözmüş değilim. İlk yarıda pozisyonumuz direkt ofsaytta kesildi, ikinci yarıda Beşiktaş’ın aynı pozisyonda devam ettirdi. VAR varsa iki pozisyonu da devam ettirmesi gerekiyordu. Bana niye kart gösterdi anlamadım, tek söylediğim şey ilk yarıdaki pozisyonu neden devam ettirmedin idi. Demek ki daha önce söylediğimiz bir şeyden herhalde alınmış. Onu da ödüllendirmişler FIFA kokartı vererek. Yollarına devam etsinler böyle. Çifte standardı bırakmalarını istiyoruz bütün takımlar olarak. Zor durumdayız, bu puan bizi ayağa kaldıracaktır diye düşünüyorum.”