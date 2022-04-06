Adil Gevrek, Yeni Malatyaspor başkanlığını bırakıyor
Spor Toto Süper Lig'de son sırada yer alan ve bitime 7 hafta kala 16. sıranın 16 puan gerisinde yer alan Yeni Malatyaspor'da başkan Adil Gevrek görevini bırakıyor.
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, 24 Nisan’da yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul’da aday olmayacağını açıkladı.
İstifa kararının ardından konuşan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, “Görevimden istifa ettim. Kongre kararı aldık. Kongrede aday olmayacağım” ifadelerini kullandı.
Yeni Malatyaspor, 2014 yılında Adil Gevrek’in başkan seçilmesinden 3 yıl sonra Süper Lig’e yükseldi. Adil Gevrek, 2019-2020 sezonu öncesinde gerçekleştirilen olağan genel kurulda yeniden başkan seçilmişti.