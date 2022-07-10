Adım adım Trabzonspor’a

Real Betis'te forma giyen Marc Bartra, Trabzonspor'a imza atmaya yakın...

Elif ÇAVUŞ

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Süper Lig'de son şampiyon Trabzonspor'da stoper arayışları sürüyor. Bordo-mavililerde bu bölge için bir süredir gündemde bulunan Marc Bartra için İspanyol medyasında ilginç haber yer aldı. 31 yaşındaki futbolcunun, gelecek sezon sözleşmesinin biteceği Real Betis'le anlaşmaktan çok uzak olduğu ve bordo-mavililerin teklifine sıcak baktığı duyuruldu. Sport gazetesi, “Bartra, Şampiyonlar Ligi nedeniyle Trabzon'u tercih edebilir” değerlendirmesini yaptı.

RONALDO, FLAVIO’YU İSTEDİ

Öte yandan Trabzonspor’un geçtiğimiz sezon Giresunspor'a kiraladığı Flavio için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Buna göre Real Valladolid'in sahibi olan eski ünlü golcü Ronaldo Nazario, Trabzonsporlu Flavio'nun transferini istedi.