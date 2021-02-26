Adnan Dalgakıran: ‘Normalleşme 3 yıl sürecek’

Beşiktaş İkinci Başkanı ve Yeniden Yapılanma Sorumlusu Adnan Dalgakıran, kulübün özellikle mali yapısı ile ilgili son durumu Sözcü’ye anlattı. Dalgakıran, kemer sıkmaya devam etmeleri gerektiğini söyledi:

“Finansal olarak iflas etmiş, mental olarak çökmüş, futbolcu ve personel maaşlarının ödenmediği bir kulüp devraldık. Çok ciddi kaynaklar oluşturduk. Ancak bunların orta ve uzun vadede sorunları çözmek için yeterli olmadığını biliyoruz. Yeni bütçe planı kısa vadede tekerleklerin dönmesini sağlamak, orta ve uzun vadede borç yükünü sürdürülebilir hale getirmek ve sürdürülebilir başarıyı sağlama üzere kurulu.”

“Genç ve değer yaratan kadrolar”

“Dijital alanda yeni projeler ile taraftar aidiyeti borç yükünün azalması için gerekli kaynaklar arasında ve en önemli çalışmalarımızdan biri.

En önemli gelir kaynağımızın futbol takımı olması gerekiyor. Genç ve değer yaratan kadrolarla başarılı olmak şart. Doğru futbol yapılanması kulübe hem başarı getirecek hem de yeni finansal kaynaklar sağlayacak.”

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“Anlaşma yeterli değil”

“Bankalar ile uzun vadeli kredi yapılandırılması çok önemli. Ancak bu, sorunları çözmeye yeterli değil. Oluşturulan gelir kaynakları ve ayağını yorganına göre uzatan bütçe politikaları, kulübün 2-3 yıl içinde normalleşmesini sağlayacak. Bu kadar uğraş ile gerçekleşecek bu iyileşmenin göreve gelecek insanların popülist yönetim anlayışı ile heba olabileceği tehlikesi hep var olacak. Bunu önlemek için hem tüzük değişikliği hem de yeni bir spor yasasına şiddetle ihtiyaç var.”

“Taraftar destek olsun”

“Kulübümüzün ‘Bırakmam Seni' kampanyası bazı yaralara merhem oluyor. Taraftarlarımız elinden gelen yardımı yapmaya çalışıyor. Hayal kırıklığı yaşamamış olmamız oldukça önemli. ‘Kartal Pençesi' projesi kulübün geleceğine güvenle bakmasını sağlayacak çok önemli bir çalışma.”