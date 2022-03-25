Adnan Polat: Burak Elmas günah keçisi değil

Galatasaray eski başkanlarından Adnan Polat, ''İbrasızlık başkandan çok başkanlık makamını yıpratıyor. Galatasaray’ı yıpratıyor. Bu saçmalıktan vazgeçilmesi lazım.'' ifadelerini kullandı.

Mesut YILDIRIM

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Galatasaray'ın eski başkanlarından Adnan Polat, yarın gerçekleştirilecek mali genel kurul öncesi SÖZCÜ'nün sorularını yanıtladı; Burak Elmas'a sahip çıktı:

BENİMLE BAŞLADILAR

”Olayı sadece futbola bağlamamak lazım. İdari mekanizmaya bakmak gerek. Tüzük, Galatasaray'a hizmet edecek; 21. yüzyılın şartlarına ve değişen dünyaya ayak uyduracak bir durumda değil.

*Tüzükte idari ibrasızlık gibi saçma sapan gibi bir şey uydurulmuş. Şimdi de bu yönetim için aynısı söyleniyor. Kulübü seçime götürmek için benimle başladılar. Başkanlık makamı ve yönetim yıpratılıyor. Kanunda idari ibrasızlık diye bir şey yok.”

SİLAH GİBİ KULLANILIYOR

”İdari ibrasızlık silah olarak kullanılıyor ki bu, çok tehlikeli bir durum. Benimle birlikte 1000'e yakın Galatasaraylı, hiçbir aktiviteye katılmıyor. Galatasaray'ın içinde yüzde 5'i geçmeyecek bir kitle sırf kendi menfaatleri ve çıkarları için kulübü her türlü kötülüğün içine sokuyorlar.

*Mali, idari ve sportif problemler var. Bu, Galatasaray'ın imajına zarar veriyor. Burak Elmas'ın kabahati mi? Değil. Bu takımın kurulmasını teknik direktöre bıraktılar. Durum ortada!”

ÜYE, TARAFTAR GİBİ OLMAZ

”Averajla şampiyonluğu kaybeden takım, iyi takım değil mi? Baştan sona silinerek yeniden takım kurulur mu? Birkaç takviye yapılır. Bu, Burak Elmas'ın kabahati mi? Bunları seçenlerin kabahati yok mu? Bir tane günah keçisi bulup üstüne yüklemek hoş mu?

* Taraftar topun çizgiyi geçmesine bakıyor. Ama kulüp üyeleri aynı bakış açısında olmaz. Yönetimden memnun değilseniz imza toplayıp seçime gidebilirsiniz. Usulsüzlükler yaparak değil. G.Saray nezaketi bunu gerektirir.”

ÖNCE KAYBETTİ SONRA KAZANDI

27 Mart 2011'de Adnan Polat ve yönetim kurulu, idari açıdan ibra edilmemiş, tüzük gereği olağanüstü seçime gidilmişti. Polat; kongrenin iptali için mahkemeye başvurarak hukuk savaşını kazanmış; Yargıtay, idari yönden ibra edilmeme kararını bozmuştu.