Adnan Polat, Galatasaray başkanlığına aday değil

Pandemi koşullarının izin vermesi halinde 29 Mayıs’ta yapılması planlanan Galatasaray’da başkanlık seçimi öncesi camiada hareketlilik yaşanıyor. Ligde son 3 haftaya lider Beşiktaş’ın 6 puan gerisinde giren sarı-kırmızılı takım, yeni sezona yeni başkanıyla girebilir ya da Mustafa Cengiz ile yola devam edebilir.

Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Mustafa Cengiz’in başkanlık için aday olduğu Galatasaray’da ismi geçen Adnan Polat ise yaptığı açıklamada böyle bir düşüncesinin olmadığını belirtti.

İlginizi Çekebilir Halil Dervişoğlu kıymete bindi!

Sözcü Gazetesi Spor Müdürü Bahadır Çokişler, bugünkü köşesinde Adnan Polat’ın aday olmayacağını açıkladı;

Futbol takımı sahada şampiyonluk için son şanslarını kullanırken Galatasaray camiasının aklı seçimde. Kulübü sıkıntılı bir süreç bekliyor. Mevcut başkan adayları kulis çalışmalarına devam ederken adı geçenlerden biri de Adnan Polat. Perde arkalarında ve sosyal medyada eski başkanın listesi bile dolaşıyor. İşin aslını öğrenmek için telefonla aradığım Sayın Adnan Polat, bu konuda kesin ve kararlı konuştu; SÖZCÜ aracılığıyla camiaya şunları söyledi:

“Adımın başkanlık için anılması gurur verici ancak böyle bir düşüncem kesinlikle yok. İşlerimin yoğunluğu nedeniyle Galatasaray başkanlığı gibi önemli ve çok zaman alan bir görevi ifa etmem mümkün değil. Görüşmeler tabii ki oluyor, teklifler geliyor ama şunu söyleyeyim: Aday değilim. Olsam, çıkar açıklarım. Hangi adaya destek vereceğimi de henüz bilmiyorum. Buna ilerleyen zamanda karar vereceğim. Tüm adaylara başarılar diliyorum.”

Seçimde başkan adayı olmak için üyelerin Galatasaray Kulübü'ne başvuru yapacağı son tarih 8 Mayıs Cumartesi.