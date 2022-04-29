Affan Keçeci’den Spor Yasası yorumu: Bazı hatalar düzeltildi ama… Özerkliğe dikkat!

Affan Keçeci, Sözcü için spor yasasının son halini değerlendirdi: "Yeni yasanın, komisyondan çıkan ilk haline göre bazı sakıncalı tarafları düzeltilmiştir. Ancak hâlâ ‘delegelerin yüzde 10’u bakanlıkça belirlenir’ ifadesi duruyor ki mahsurlarını uygulamada göreceğiz."

Sozcu.com.tr

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TFF ve Beşiktaş eski yöneticisi, İYİ Partili Affan Keçeci, yeni spor yasasının nihai haliyle ilgili SÖZCÜ'ye görüşlerini aktardı. Keçeci, genel iyileştirmelere rağmen halen eksiklerin bulunduğunu kaydetti.

“TBMM'de geçen hafta kabul edilen 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'nun Resmi Gazete'de yayımlanmış nihai halini inceledim. Size bir spor insanı olarak hakkaniyetle ifade edebilirim ki yeni yasanın, komisyondan çıkan ilk haline göre sakıncalı tarafları düzeltilmiştir. Tasarıya, siyasi erkin sporu kontrol etmesine zemin hazırlayan bir yasal metin olduğu için karşı çıkmıştım. Son haline bakıyorum, basından bildirdiğimiz eleştiriler dikkate alınmış. Demek ki bir yerlerde SÖZCÜ gazetesi dikkatle okunuyor.”

DEĞİŞİKLİKLER OLUMLU

“Yasanın oylanmasında son yıllarda pek rastlamadığımız bir hadise gerçekleşti. Yasa tasarısının komisyondan geçmesinden sonra normalde metinde değişiklik yapılmaz. Burada ilginç olan şu, TBMM Genel Kurulu'na sunulmasıyla tasarının bazı maddelerinde önerge yöntemiyle değişiklik yapılarak nihai metin oluşturuldu. Burada iktidar ve muhalif vekillerin bu önergelerde ortak oy kullanması da çok olumlu bir durumdur. Resmi Gazete'de yayımlanan haliyle baktığımda ilk ve nihai metin arasında olumlu yönde değişiklikler tespit ettim. Belli ki bazı hatalar fark edildi ve son dakikada durum kurtarıldı. Resmileşen metin neden ve nasıl tashih edildi bilemem ama bunlar bir spor insanı olarak benim olumlu bulduğum değişikliklerdir.

Değişiklik yapılan maddeler arasında en mühim düzeltme, 35. maddenin 2'nci fıkrasındaki ‘genel sekreterin bakan tarafından atanması' cümlesinin kaldırılmasıdır.”

Yeni yasa Türkiye'yi zorlar mı?

“TFF bu yasayı FIFA'ya bildirmek zorunda. Tercümesi yapılıp gönderildiğinde FIFA'da menfi bir görüş oluşmasını istemeyiz.”

Yasa tasarısında özerklikle ilgili çekinceleriniz vardı, son halini yorumlar mısınız?

“Yasada amatör sporların devlete bağımlılığı devam ediyor. Özel kanunla kurulmuş TFF için kurum kurtarılmış gibi görünüyor; tabii uygulamada göreceğiz… Örneğin, bizim de bu gazeteden itiraz ettiğimiz ‘genel sekreterlerin bakanlık tarafından atanması' şartı kaldırılmış; diyorum ya bir yerlerde SÖZCÜ okunuyor… Ancak hâlâ ‘delegelerin yüzde 10'u bakanlıkça belirlenir' ifadesi duruyor ki bunun ne mahsurları olacağını uygulamada göreceğiz.”

Sporda özerklik neden bu kadar önemli?

“Siyasetten bağımsız Merkez Bankası ne kadar önemli ise o kadar önemli. 1992 yılındaki özerkliğin ardından futbolun yönetimine, bunun riskini ve mesuliyetini üstlenecek yetenekte insanlar talip oldu. 2002 Dünya Kupası'ndaki üçüncülük bunun en doğal neticesidir. Aynı omurgayı koruyunca 2008'de de başarı geldi. Ama siyasi erk 2008'den itibaren etkili olmaya başladı. Sonuçta 1992 kazanımlarını yitirdik ve FIFA'da 40. sıralara düştük. Türkiye ekonomisi ilk 20'de ama futbolu ilk 20'de değil; neden diye sormak lazım…

Özerklik olmasa hakemleri, büyük kulüpleri ve camialarını, taraftarı bir arada koordine etmek, baskı uygulamadan ahenk sağlamak kolay mı? Atanmışlarla bu güçlü camiaları bir arada tutamazsınız.

Dünyanın medeni ve rekabetçi ülkelerinde spor, özerktir. Bu sayede gelir yaratacak yatırımlar yapılır ve daha çok genç ile izleyici sisteme entegre edilir. Kendi ayakları üzerinde duramayan, siyasi erkten telefon bekleyen bir federasyon yapısıyla dünyada nasıl rekabet edilir, edilemez. ‘Atanmış idareci' için başarı, üsttekinin takdiridir.”

“KRİTİK BİR NOKSAN VAR”

“Yeni yasada isterdim ki daha çok gencimizin lisanslanmasını öngören teşvikler olsun. İsterdim ki, ABD'de olduğu gibi spor ile eğitimi birleştiren bir vizyonla, gençlere, ailelerine yük olmadan burslu üniversite imkânı sağlayan maddeler olsun. Eldeki yasa bu açılardan bir hayal kırıklığı.”

AMATÖRLERE TAHAKKÜM VAR

“Kendini döndüremeyen spor dallarının devletten maddi destek almasından daha doğal bir yurttaşlık hakkı olamaz. Devlet tabii ki amatör sporlara destek verecek. Çünkü, gençlerin spora kazandırılması devletin asli mesuliyetidir. Ama bu desteği verdi diye bir spor dalının veya federasyonunun her basamağını idare ve tahkim etme hakkını kendinde görmemesi lazım.”