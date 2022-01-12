Afrika Kupası’nda bir ilginç maç! Hakem maçı 2 kere erken bitirdi

Afrika Uluslar Kupası'nda Tunu ile .Mali arasında oynanan maçta eşine az rastlanır olaylar yaşandı. Zambiyalı hakem Janny Sikazwe maçı 2 kez erken bitirince ortalık karıştı.

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Afrika Uluslar Kupası F Grubu ilk karşılaşmasında Tunus ile Mali karşı karşıya geldi… Limbe Stadyumu’nda oynanan ve 1-0 Mali lehine sonuçlanan müsabakada birbirinden ilginç olaylar yaşandı.

Karşılaşmanın 58. dakikasında Kone ülkesi Mali’yi 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Zambiyalı hakem Janny Sikazwe, mücadelede son düdüğü 85. dakikada çaldı. Erken gelen bu bitirme düdüğü herkesi şoke ederken gelen uyarıların ve ikazların ardından karşılaşma yeniden başladı.

TUNUS ÇIKMAYI REDDETTİ

Ancak hakem Sikazwe bu kez de maçı 89. dakikada bitirdi. Hakemin ilginç kararları sonrası çılgına dönen Tunus yedek kulübesi sahaya girdi ve büyük tepki gösterdi.

Hakem ekibi geniş güvenlik önlemleri altında soyunma odasına gitti. Afrika Futbol Konfederasyonu, müsabakada kalan dakikaların yeniden oynanması yönünde karar verdi.

Bu karar sonrasında Malili futbolcular, sahaya geri döndü. Tunuslu futbolcular, maça çıkmayı reddetti. Tunuslu futbolcuların maça çıkmayı reddetmesinin ardından mücadelenin 1-0 Mali lehine sonuçlanmasına karar verildi.