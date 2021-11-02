Agüero şoku! Alaves maçında hastaneye kaldırılmıştı

Barcelona'nın Alaves ile oynadığı maçta göğsünde ağrı yaşadığı hastaneye kaldırılan Sergio Agüero'nun son durumu hakkında bilgi verildi.

Sozcu.com.tr

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Sezona kabus gibi bir başlangıç yapan ve teknik direktör Ronald Koeman ile yollarını ayıran Barcelona’da, şimdi de Sergio Agüero şoku yaşanıyor.

Barcelona’nın Deportivo Alaves ile oynadığı La Liga maçında göğsünde ağrı hisseden ve oyundan çıkarak hastaneye kaldırılan Agüero’nun, en az 3 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Agüero, Alaves maçının 41. dakikasında nefes darlığı yaşamış ve oyundan çıkarak yerini Coutinho’ta bırakmıştı.

Barcelona Kulübü, 33 yaşındaki Arjantinli yıldızın sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı. Hastanede yapılan testler sonrası Agüero’nun kalbinde ritim bozukluğu tespit edildiği belirtildi. Kulüp, Agüero’nun tedavi süreci nedeniyle üç ay forma giyemeyeceğini duyurdu.

Agüero ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son durumu ile ilgili “Tedaviye iyi ve moralli başlıyorum. Bana destek mesajları gönderen herkese sevgilerimi ve teşekkürlerimi yolluyorum. Kalbimi daha da güçlendirdiniz” ifadelerini kullandı.

SADECE 5 MAÇA ÇIKABİLDİ

Sezon başında Manchester City’den bedelsiz olarak transfer edilen Agüero, sakatlıkları nedeniyle Barcelona formasını ilk kez 17 Ekim 2021 tarihinde oynanan Valencia maçında giymişti.

Şimdiye kadar Katalan ekibiyle 5 maça çıkabilen yıldız futbolcu, 1 gol kaydetti. Agüero, tek golünü Barcelona’nın ezeli rakibi Real Madrid ağlarına bıraktı.