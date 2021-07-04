Ahmed Kutucu resmen Başakşehir’de

Süper Lig ekibi Başakşehir, Almanya Bundesliga’ya geçen sezon veda eden Schalke 04’ten milli forvet Ahmed Kutucu’yu renklerine bağladığını açıkladı.

Resmi siteden yapılan açıklamada forvet oyuncusuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Başakşehir Kulübü’den yapılan açıklamada, “Kulübümüz, bonservisi Schalke 04 kulübünde olan Ahmed Kutucu'yu dört yıllığına kadrosuna kattı. Takımımızda 17 numarayı giyecek olan Ahmed Kutucu'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Kariyerinde 145 maça çıkan 21 yaşındaki forvet oyuncusu 46 gol atıp 26 da asist yaptı.