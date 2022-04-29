Ahmet Ağaoğlu: 61 pare top atışı yapacağız

Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Kimse silah kullanmasın" uyarısında bulundu.

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Süper Lig lideri Trabzonspor bu hafta kendi sahasında Antalyaspor’u konuk edecek.

Antalyaspor karşılaşmasında 1 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek olan Trabzonspor’da bugün taraftarlara açık bir antrenman gerçekleştirildi. Binlerce Trabzonspor taraftarları antrenmana akın etti.

TRABZONSPOR BAŞKANI AHMET AĞAOĞLU AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, idman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı: “Sadece dakika, saat değil aynı zamanda puan da sayılıyor. Şampiyonluğa 1 puan var. İnşallah yarınki maçtan arzu ettiğimiz sonuçla ve 2021 – 22 Süper Lig sezonunu şampiyona olarak bu statta, o coşkuyu hep birlikte yaşayacağız. Hocamız uzun zaman aradan sonra antrenmanı ilk defa taraftara açtı. Taraftarın da uzun zamandır bu talebi vardı. Bugün bu gerçekleşecek. Büyük bir coşku var. Sizlerin de takip ettiği gibi son 1 haftadır Trabzon'a gelen uçakların hemen hemen tamanına yakının bir bölümü ki son 3 gündür hiçbirinden yer yok. Şehrin nüfusu yaklaşık olarak 2 katına çıktı. Yurt dışında çalışıp 5 senedir izne dahi gelmeyen taraftarlarımız son 3 maça ilgi gösterdiler. Günü birlik maça gidip geldiler. Trabzonspor'da şampiyonluğun coşkusu tabi diğer illere, diğer takımların şampiyonluğundan biraz daha farklı oluyor. Bana göre de çok farklı olacak. Bu farklılıktan neyi kast ettiğimi, takımımız şampiyon olduğu zaman bütün Türkiye hep birlikte görecek. Taraftarlarımızdan özellikle bir ricam var. Coşku, heyecan, üzüntüye ve gözyaşına dönüşmesin. Bununla alakalı olarak sizlerin de malumu, uzun zamandır hem sosyal hem de medyada yoğun olarak mesajlar vermeye çalışıyoruz.”

’61 PARE TOP ATIŞI YAPILACAK’

”Coşkumuz, sevincimiz, heyecanımız, üzüntüye gözyaşlarına dönüşmesin. Mesajımız şu: Bir birimize sarılalım, ama silaha sarılmayalım. Tabi böyle bir mesajı vermek, sürekli bu çağrıyı yapmak hoş bir şey değil. Ama şöyle bir şey söyleyeyim, o silah sesi veya silahın namlusundan çıkan ses bir anlam ifade ediyorsa, inşallah arzu ettiğimiz puanı alıp şampiyona olduğumuz takdirde yarın akşam ben kendilerine söz veriyorum şampiyonluğumuzu 61 pare top atışıyla kutlayacağız. Her halde 61 pare top atı bütün silah namlularının sesinden çıkan sese bedel. 3 ayrı lokasyondan havai fişek gösterisi ile kutlayacağız.”

‘SİNİRLERİM ALINMIŞ GİBİYİM’

”Bu tür şeyleri yaşadıktan sonra, üzerinden bir kaç gün geçtikten sonra farkına varabiliyorsunuz. Sorumluluğu üzerine almış uçağın pilotu biraz sıkıntılı seyahatten sonra o uçağı indirdiği zaman ona ne hissettiğini sorduğunuzda o da bu cevabı veremeyebilir. Burada sorumluluğu üstlenen insanlarız. Yönetim, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, ben, hocamız ağır bir sorumluluk bu. Mesela benim hiç unutamadığım bir şey var: Daha ilk geldiğimiz 3. 4. maçtı beraberlikle sonuçlanmıştı. Tribünün arkasında 5 – 6 yaşlarında kız çocuğu sürekli ağlıyor. Annesinin kucağındaydı annesi, “Kızım bana söyleme başkana söyle” dedi. Neden ağladığını sorduğumda, “Başkanım biz neden hep kaybediyoruz” Ama mesela gerçekten benim içime dert olmuştu. 7'den 70'e Trabzonspor'u, benliğinde içerisinde o kadar derin yaşayan bir taraftar grubuna sahibimiz ki, 7 yaşındaki kız çocuğu da ağlıyor, 70 yaşındaki dede de ağlıyor. Bu kadar ağır sorumluluğu olan bir görevde olduğumuz zaman duygular falan bir kenara duruyor. Ama mesela ben yönetimde olmadığım zaman şampiyonluğa koşarken neler hissediyorsun, duygularınız neler diye soracak olursanız o duygular çok kabarık duygulardı. Şu an sinirlerim alınmış gibiyim. İş nihayete ersin o zaman hissederiz…”

‘BÜTÜN TÜRKİYE DEĞİLSE BİLE… ‘

”Geldiğimiz zaman şunu söyledim; bütün camiadan 3 – 4 yıl sabır rica ediyoruz. Sürdürülebilir bir başarı ve şampiyonluk için. Ama bu asla ve asla Trabzonspor'un 3 – 4 yıllık süreçte zirvenin uzağında kalacağı anlamına taşımıyor dedim. Her zaman o yarışın içinde olacağız. Sürdürülebilir başarı için, şampiyonluk için 3 – 4 yıl sabrınızı rica ediyorum” demiştim. Sonunda da, “3 – 4 yıl sonraki Trabzonspor'un bütün Türkiye ayakta alkışlayacak” diye. Bugün bütün Türkiye değilse bile futbol severler, futbolu seven insanımız tahmin ediyorum ki Trabzonspor'un bugün geldiği konumu, yaşamış olduğu süreci ve bugün içinde bulunduğu durumu her halde takdirle karşılıyordur. Ayakta değilse bile eminim oturarak alkışlıyorlardır.”