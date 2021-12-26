Ahmet Ağaoğlu: Caner Erkin Trabzonspor’u rüyasında görür

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, adı transferde bordo mavili takımla anılan Caner Erkin hakkında çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Trabzonspor, Başakşehir ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından Süper Lig’in ilk yarısını 46 puanla lider tamamlarken, kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu katıldığı bir TV programında Fatih Karagümrük’ün sol beki Caner Erkin hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

“Trabzonspor’u rüyasında görür”

Devre arası transferinde sol bek için Caner Erkin isminin gündeme geldiği iddia edilen Trabzonspor’da Başkan Ahmet Ağaoğlu, konuya açıklık getirdi ve “Caner Erkin Trabzonspor’u rüyasında görür. 2010-2011 ile alakalı bazı tweetlerini yakaladık” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe paylaşımını sildiği iddia edildi

Caner Erkin’in geçtiğimiz günlerde, 3 Temmuz 2011 yılında özellikle Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında yaşanan şike davasının yıl dönümünde attığı ‘Fenerbahçe Yıkılmaz. Haklıydık Kazandık’ tweetini sildiği iddia edildi.

14 maçta 1 gol, iki asist

Sezon başında Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Fatih Karagümrük’e imza atan 33 yaşındaki Caner Erkin bu sezon 14 maçta forma giydi. Tecrübeli sol bek bu maçlarda 1 gol iki asist kaydetti.