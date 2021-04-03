Ahmet Ağaoğlu: Gol yollarında fazla etkili olamadık

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Süper Lig’in 32. haftasında 0-0 berabere sonuçlanan Demir Grup Sivasspor maçı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ahmet Ağaoğlu, açıklamasında “Gol yollarında fazla etkili olamadık. Pozisyonlarımız da vardı ama değerlendiremedik. Tabii ki forvette Djaninyin eksikliği, Ekubanın da özellikle 2’nci yarıda aldığı darbeden sonra biraz oyundan kopmuş olması etkiledi. Dediğim gibi pozisyonlarımız vardı ama değerlendiremedik. 1 puan aldığımız bir maç oldu. Bir anlamda dengede bir maçtı. Önümüzdeki hafta oynayacağımız Kayserispor maçına odaklanacağız. Söyleyecek başka bir şey yok” ifadelerini kullandı.