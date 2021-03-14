Ahmet Ağaoğlu: ‘Herkes adalet arıyorsa demek ki sıkıntı motorda, sistemde’

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, BB Erzurumspor maçından sonra takımın performansını değerlendirirken, FIFA’ya yaptıkları başvuruyla ilgili de açıklamalar yaptı.

“Bağımsız ve tarafsız” bir spor yargısı talebiyle FIFA’ya yapılan başvuru hakkında konuşan Ağaoğlu, “Başvuru sadece Trabzonspor’un değil, ülke futbolunda hemen hemen her kulübün ciddi serzenişleri var. Sıkıntı sistemde” ifadelerini kullandı.

Bütün takımların TFF ve kurullarından şikayetçi olduğunu belirten Ağaoğlu, “Herkesin ağzında aynı kelam var; ‘Adalet istiyoruz’. 4 tekerlek değiştirdikten sonra araç hâlâ gitmiyorsa demek ki sıkıntı motorda, sistemde” şeklinde konuştu.

Erzurumspor ile 0-0 berabere kalmalarına da değinen ve oyuncuların yorgunluğuna dikakt çeken Ağaoğlu, “Şartlar ne olursa olsun biraz Trabzonspor gibi oynamamız lazım” dedi.

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İşte Ahmet Ağaoğlu’nun açıklamaları:

“FIFA başvurusunu Salı günü yaptık. Başvuru sadece Trabzonspor’un değil, ülke futbolunda hemen hemen her kulübün ciddi serzenişleri var. Hakem tartışmaları artarak devam ediyor. Sıkıntı sistemde, biz bunu dile getirdik. Kulüpler Birliği de itiraz etmedi. FIFA’nın kuralları harfiyen uygulandığı ve kurulların bağımsız olduğu takdirde, kararlar tartışılmaz. Onu fazla tartışma şansımız yok. Ancak o zaman yapılan bazı şeyleri hata olarak değerlendirebiliriz. Burada verilmiş ama uygulanmayan bir AİHM kararı var. Hem AİHM hem Kamu Denetleme Kurulu’nun kararları, TFF için bir fırsattı ama tercih etmediler.”

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“Şartlar ne olursa olsun…”

“Çıkışı devam ettiremedik. 8 puan da kaybımız var. Bunu artık biraz oyuncuların yorgunluğuna veriyoruz. Pandemiden en fazla etkilenen takım Trabzonspor oldu. Pozitif vakanın 10-14 gün karantina süresi oluyor. Bu da bir yırtık sakatlığına denk geliyor. Şartlar ne olursa olsun biraz Trabzonspor gibi oynamamız lazım.”

“Demek ki sıkıntı motorda, sistemde”

“Herkesin ağzında aynı kelam var; ‘Adalet istiyoruz’. Adaletin sağlanabilmesi için görev yapan insanların bağımsız ve özgür hareket etmeleri lazım, baskı altında olmamaları lazım. Örnek olarak Merkez Hakem Kurulu’nu vermiştim. 2 sene içerisinde 4 kez değişti. Hakem kararları ile alakalı olarak tartışmalar artarak devam etti. Sıkıntı devam ediyor. 4 tekerlek değiştirdikten sonra araç hâlâ gitmiyorsa demek ki sıkıntı motorda, sistemde.”