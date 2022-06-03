Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği’ni bırakıyor: TFF’de tüm kurullar istifa etmeli

Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği'ndeki başkanlık görevini bırakacağını açıkladığı konuşmasında TFF seçimi sonrasında diğer kurulların da istifa etmesi gerektiğini tüm kulüpler olarak istediklerini belirtti.

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Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, birliğin toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, Kulüpler Birliği’ndeki başkanlık görevini bırakacağını açıklayarak, “21 Haziran’dan itibaren Kulüpler Birliği’ndeki görevimi yeni başkana devredeceğim” dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da gün içerisinde Kulüpler Birliği Başkanlığı için adaylık adımını attı.

BÜYÜKEKŞİ OLUMLU KARŞILANDI

TFF Başkan Adayı olan Mehmet Büyükekşi hakkında konuşan ve Kulüpler Birliği’nde yaptığı sunumun sorulmasıyla ilgili cevap veren Ağaoğlu, “Mehmet Büyükekşi, iki yıl süreyle Gaziantep FK başkanlığı yaptı ve bizlerle birlikte Kulüpler Birliği’nde oldu. Sıkıntıları bizimle birlikte yaşadı. Değerli bir kulüp başkanıydı. Ülke futbolu hakkında tecrübesi olan bir isim. Planlarını aktardı. Sunumu oldukça ilgiyle karşılandı” şeklinde konuştu.

“BAŞKANLIK SEÇİMİ SONRASI İSTİFA…”

TFF seçiminin olacağına vurgu yapan Ahmet Ağaoğlu, “Kulüp başkanlarının bir ricası, temennisi var. 16 Haziran’daki seçim olağanüstü genel kurul, sadece TFF başkanı ve yönetim kurulu seçime gidiyor. Diğer kurullar yasa gereği 4 yıl seçildiği için göreve devam ediyor. Ama burada etik olarak başkan ve yönetim kurulu değişeceğine göre, etik olarak da diğer kurulların da başkanlık seçimi sonrası istifalarını vermeleri gerekiyor. Kulüp başkanları, bu düşüncelerini çok açıkça ifade ettiler” ifadelerini kullandı.

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